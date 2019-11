Afro Fashion Day acontece hoje no Terreiro de Jesus; saiba tudo que vai rolar

No último dia de novembro, o Afro Fashion Day chega ao Terreiro de Jesus para celebrar a Consciência Negra. Em sua quinta edição, o evento volta ao Centro Histórico para homenagear o legado musical e estético dos blocos afro. Uma espécie de retorno do evento às próprias origens, já que por dois anos o AFD aconteceu na Praça da Cruz Caída - o conceito "indoor" foi aplicado nas edições de 2017, no Terminal Náutico, e de 2018, no Museu du Ritmo.

Agora, o objetivo é retomar a integração do desfile à própria cidade; um convite a repensar o espaço público e os modos de ocupá-lo. "Faremos uma abordagem minimalista, com menos intervenções estruturais, e mais integração, de modo a explorar as características arquitetônicas e históricas da praça", destaca o arquiteto Giuseppe Mazzoni Filho, que pelo quinto ano assina a cenografia do palco.

Planta baixa do Afro Fashion Day no Terreiro de Jesus (Foto: Reprodução)

Dessa vez, não haverá uma estrutura elevada montada para o desfile. "Seguindo uma tendência internacional, decidimos aproveitar o mobiliário urbano. Identificamos o jardim como o local apropriado para a passarela. Parte do público ficará sentado em cadeiras, que ajudarão na delimitação dessa área. Cavaletes com paineis plotados estarão espalhados no entorno do Terreiro de Jesus, indicando que ali está acontecendo o Afro", detalha Mazzoni Filho.

No total, 110 pessoas, entre modelos e integrantes de blocos afro, transitarão na passarela. Todo o roteiro foi ideliazado pelo diretor artístico Gil Alves, que pela primeira vez assina a concepção de um desfile de moda. "O desfile começa pontualmente às 16h, com a ligação entre os modelos e os blocos. Começamos com o afoxé Filhos de Gandhy, depois vem o Cortejo Afro, que é o mais pop e moderno bloco afro atuante na Bahia, seguido do Malê Debalê, do Muzenza, do Olodum, que está comemorando 40 anos, e do Ilê Aiyê, que vai ser o responsável por encerrar o desfile", adianta.

Blocos afro serão homenageados durante desfile; estilistas criaram peças a partir de fantasias antigas (Foto: Reprodução)

Acostumado a roteirizar shows e espetáculos teatrais, o diretor vê o Afro como um desafio importante na carreira. "Está sendo tudo bem interessante, porque além de misturar música e cena, ainda tem a ligação com a criação de cada estilista. A interlocução com Fagner, que está à frente da curadoria de moda, é fantástica", comemora.

Se a estrutura chama atenção, as peças originais assinadas pelos 34 estilistas baianos prometem o mesmo. "Será um desfile bem bonito. Ouso dizer que será a edição mais bonita do Afro. Quem for assistir vai ficar impactado com as criações, pois tem a essência dos blocos, além de muita informação de moda em looks que mescla o comercial com conceitual", comenta Fagner Bispo.

Modelos durante ensaio no Terreiro de Jesus ontem (Foto: Betto Jr./ CORREIO)

Juntos, ele e Gil Alves pensaram num roteiro que exaltasse cada uma das criações e a história dos blocos afros que elas homenageiam. Começar o desfile com os Filhos de Gandhy tem a ver com isso.“No domingo de Carnaval, à tarde, os Filhos de Gandhy realizam o padê, cerimônia na qual se pede licença e proteção para Exu, orixá dono da rua, no Largo do Pelourinho. Quisemos reverenciar essa tradição, trazendo integrantes do bloco para iniciar o desfile, com seus trompetes, xequerês e agogôs”, destaca Alves. Outro elemento característico dos Filhos de Gandhy que não ficará de fora é a alfazema, que será borrifada nos espectadores.



Os blocos que entram com banda são o Cortejo Afro, o Olodum e o Ilê Aiyê. Junto às batidas da percussão de cada um deles, os beats eletrônicos do DJ Telefunksoul, que pelo quinto ano assina a produção musical do Afro Fashion Day.

Telefunksoul é responsável pela discotecagem do Afro Fashion Day há cinco anos (Foto: Reprodução)

Mesmo criando as bases, os remixes e os remakes previamente, ele garante que é ao vivo que a mágica acontece. Nessa edição, isso será potencializado com a presença dos instrumentistas dos blocos.

“Nesse trabalho, eu priorizei os remixes e os remakes, versões com samba-reggae e inversões pop e eletrônicas. Minha ideia é apresentar o Bahia Bass, a bass music com sonoridade baiana, que vai desde o samba-reggae, ao ijexá, passando pelo samba de roda. Tudo isso com o som do grave, mas preservando o orgânico de cada instrumento dos blocos”, explica. Do pop, músicas de referências negras, como Beyoncé, Rihanna e Lauryn Hill. “A ideia é que as pessoas se identifiquem com as músicas, nunca esquecendo dessa mistura, que para mim é super bem-vinda”, arremata Telefunksoul.





Espaço Kids é novidade do Afro Fashion Day 2019 (Foto: Divulgação)

Feira da Sé terá edição especial neste sábado, das 14h às 19h (Foto: Divulgação)

MARCAS DE ROUPA

1 Abanto 2 Adriana Meira Atelier 3 Ateliê CasaLinda 4 Black Atitude 5 Cantuai 6 Carol Barreto 7CP2P 8 Cynd Biquíni 9 Closet Clothing 10 Com Amor, Dora 11 Costa Ribeiro 12 Crioula 13 Colabzona 14 Filipe Dias 15 Goya Lopes 16 Incid 17Jeanne Gubert 18 Jeferson Ribeiro 19 João Damapejú 20 Katuka Africanidades 21Lú Samarato 22 Marc Bell 23 MB Conceito 24 Meninos Reis 25 Mônica Anjos 26 N Black 27 Negrif 28 Porto de Biquíni 29 Realeza 30 Regina Navarro Bella Oyá 31 Rey Vilas Boas 32 Silverino Ojú 33 Soudam 34 Soul Dila



MARCAS DE ACESSÓRIOS

1 Ateliê 2 Boutique Negralá 3By Aninha 4Kelba Deluxe 5 La Abuela 6 Maria Coruja Ateliê 7 Outerelas 8 Preta Brasil 9 Sonbrille 10 Sou Diva, Tá Bom Pra Você 11 Turbanque 12 Wari 13 Ziê