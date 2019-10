Afro Fashion Day anuncia finalistas; confira modelos selecionados

O sonho de desfilar no Afro Fashion Day ficou mais perto de ser realizado para 30 jovens soteropolitanos. Ontem a tarde aconteceu na sede da Rede Bahia a última etapa da seletiva de bairros - que passou por seis localidades. A semifinal contou com 80 modelos, e selecionou 30 para a grande final na próxima sexta-feira, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura.

Os desfiles foram acompanhados por Fagner Bispo, curador do projeto, Dino Neto, que assina a beleza das apresentações, e pelo estilista Jeferson Ribeiro - responsáveis também pela escolha dos finalistas.

Pelo terceiro ano, o Afro Fashion Day saiu em busca de novos talentos em diferentes bairros. Este ano, o evento homenageia os blocos afro, por isso, cada seletiva levou o nome de uma entidade: Olodum ( Pelourinho), Filhos de Gandhy (Ribeira), Malê Debalê (Itapuã), Ilê Aiyê (Liberdade), Muzenza (Plataforma) e Cortejo Afro (Pirajá).

“Nossa seletiva de bairros sempre foi um sucesso porque a gente sempre é surpreendido por pessoas talentosas. Aparece muita gente que já podia estar em qualquer passarela do mundo”, comentou Fagner.

E foi durante esse processo que Jorge Filho, 20 anos, se jogou no universo da moda pela terceira vez. “Estou me preparando há um tempo, mas sempre ficamos nervosos com um acontecimento desses, ainda mais sendo o Afro Fashion Day. Vim na cara e na coragem porque acho que a gente tem que fazer isso mesmo, fazer o que acreditamos e ter autoconfiança. Só depende da gente para conquistar”, disse o rapaz.

No total das seletivas foram quase mil jovens inscritos (Foto: Betto Jr. / CORREIO)

Para o estilista Jeferson Ribeiro, para além daquilo que se veste, vale mais a avaliação corporal e o poder que os modelos têm de sustentar as roupas. Os jurados procuram aqueles que têm atitude e, consequentemente, consigam “vender o produto, passando confiança”, explicou. E, mesmo com pouca idade, Larissa dos Santos, 17, mostrou que cumpriu essas características e garantiu uma vaga na final.

Mesmo sem saber que passaria de fase, a jovem, que esteve na seletiva do Olodum, entende que o nervosismo é “inevitável, independentemente de ter experiência ou não”. Ela acredita que o caminho é persistir nos sonhos e entrar em contato com o meio mais cedo possível. “Se eu passar eu vou ficar muito feliz, se não, já é mais uma experiência que vou adquirir”, completou.

E, mesmo para quem não passou, a experiência de desfilar e encarar o desafio já um motivo de orgulho, como aconteceu com dona Terezinha, 63, que veio acompanhar a neta Naiara Andrade, de 17. “Isso é maravilhoso, ver minha neta que eu amo tanto chegar aqui”, contou a avó da jovem, que ainda tinha a companhia da prima Yasmin, 19, que se disse muito orgulhosa com a evolução de Naiara.

O Afro Fashion Day será realizado em novembro, mês da Consciência Negra, mais uma vez celebrando o talento dos modelos negros e a criatividade de estilistas e designers baianos.

Confira os finalistas:

Adilson Santos da Silva

Adriele Camile Santana Silva

Antônio Carlos dos Santos

Antônio Jorge Carlos Silva

Bianca Laline Andrade Santos

Deborah Ribeiro Barbosa

Ednei Willian dos Santos

Elen Beatriz Meireles

Hanna Elis Ribeiro

Ingrid Ramos dos Santos

Ismael Santos Sacramento

Itamara Oliveira Santos

João Victor Ferreira da Silva

Julio Cesar Bento

Katarine Santos Cardoso

Kézia de Alcântara Pereira

Larissa dos Santos Gomes

Luís Eduardo Nascimento

Mariane dos Santos Silva

Nicolas Ribeiro dos Santos

Odara de Carvalho

Raiane de Jesus Calixto

Renan da Silva Santos

Robson Alves das Neves

Rute Batista dos Santos

Silvana Ribeiro Araujo

Thainá Monteiro

Thaylor Mendes da Silva

Uostton Di Alcântara

Wesley Jesus

