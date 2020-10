Afro Fashion Day divulga finalistas da edição 2020

Foto: Florian Boccia

Pode organizar a torcida e se preparar para a votação. Este ano, os seis modelos não profissionais que desfilarão no Afro Fashion Day serão escolhidos numa votação popular no TikTok do CORREIO, que acontece do dia 12 a 14 de outubro.

Os 12 finalistas (seis homens e seis mulheres) têm idades entre 16 e 24 anos e foram selecionados entre os 177 que mandaram seus vídeos para a rede social. Este ano, o AFD chegá à sexta edição, com uma edição online que acontece no dia 20 de novembro, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra.

Gerente de projetos especiais do CORREIO, Danilo Bittencourt diz que é um desafio imenso realizar a edição. O AFD costuma acontecer em locais abertos e acessíveis ao público, mas por conta da pandemia precisou se reformular. Após uma série de estudos feito pela equipe de marketing do projeto, chegou-se à ideia de fazer as seletivas pelo TikTok - ideia que se mostrou acertada.

A votação que selecionará os seis modelos para a passarela mais negra do Brasil será popular e também acontece pelo aplicativo. Qualquer pessoa pode votar nos seus seis preferidos a partir da próxima segunda (12). Os seis vídeos com mais curtidas serão os vencedores.

Veja o vídeo com os finalistas e, em seguida, os nomes, idades e links para suas páginas:

Adilson Silva, 18 - @adilsonsilva620

Caio Celi, 21 - @caioceeli

Deivid Silva, 19 - @deividcrioulo

Ednei William, 17 - @edneiwilliam

Jeferson Oliveira, 22 - @iamjhef1

Rafael Araújo, 16 - @rafarraujo

Ayala Guimarães, 24 - @4yala

Katarine Cardoso, 18 - @katarine.cardoso

Elisabete Leal, 20 - @beteleal4

Vanessa Barbosa, 23 anos - @vanessabarbosa_7

Vitória Carmo, 18 - @carmo526

Thalia Neres, 17 - @thalianeres1