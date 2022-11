Afrochef baiana Paloma Zahir assina cardápio do Afropunk Bahia

Resgatando sabores e saberes ancestrais da cultura preta, a afrochef baiana Paloma Zahir assinará o cardápio do maior festival de cultura negra do mundo, o Afropunk Bahia. Trazendo nesta edição a "AjeumPunk - Colab de Boca”, o evento acontece nos dias 26 e 27 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador.

Ganhando destaque na cena culinária afro-brasileira, Paloma Zahir estará no lounge do Festival ao lado dos chefs baianos Ronaldo Assis, Jorge Washington e Matheus Almeida.

“É uma grande realização e reconhecimento profissional para mim, uma mulher preta, cria da periferia, que está em constante movimento para fomentar o legado ancestral através da comida, ser convidada para participar do maior evento de cultura negra do mundo”, celebra a Afrochef.

Para a ocasião, Zahir apresenta o prato Dengo de Kissanga, um bolinho crocante à base de mandioca, recheado com mocotó e carnes defumadas, servido com um apimentado e aromático molho lambão. "[Este prato] foi escolhido com o intuito de conectar as pessoas com suas memórias afetivas com relação à comida”, explica.



Foto: Divulgação