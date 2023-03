Afrochefe Jorge Washington celebra 6 anos do Culinária Musical 

O idealizador e afrochefe Jorge Washington celebrou, neste domingo (5), o aniversário com uma edição especial do Culinária Musical na Casa do Benin. São mais de 80 edições, com um público de mais de 5 mil pessoas nestes seis anos de evento.

A festa foi animada pelo cantor e compositor Dão Black, que levou seu mais recente trabalho para o público. Como convidada, a cantora Nivia Mafuany apresentou seu repertório de samba de roda, de terreiro (caboclos) e as rodas de samba tradicionais da cultura popular.

"Comecei despretensiosamente. A ideia era só juntar os amigos, juntar pessoas para comer uma boa comida e ouvir uma boa música. Mas o projeto ganhou corpo e já são mais de 80 edições recebendo grandes referências da música, do teatro, da dança e das artes plásticas. Estamos fazendo essa interação afetiva de memórias, com produtos que estão em desuso e a gente consegue fazer uma comida boa, uma comida afetiva, que consegue tocar nas pessoas e trazer rememórias", disse o afrochef.

No Cantinho da Empreendedora, a Terapeuta Holística Nayara Conceição mostrou o despertar do autoconhecimento por meio de técnicas e produtos terapêuticos.

Foto: Lucas Malkut

Na cozinha, o Afrochefe preparou um Xinxim de Galinha e seu tradicional Arrumadinho de Fumeiro e Vegano. Os pratos foram vendidos a R$70 (R$35/meia porção).

"Estou muito feliz com esse projeto. Tenho adentrado em vários lugares que nunca achei que a culinária ia me levar. Já estava acostumado a acessar os lugares através do teatro. Hoje, com esse projeto culinária musical, eu consigo abraçar um outro público, uma outra demanda fora da Bahia. Isso me faz muito feliz", completou Jorge Washington.