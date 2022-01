Afrocidade recebe Luedji Luna e Rico Dalasan em segundo ensaio

O grupo Afrocidade continua a sequência de seus ensaios de verão, o próximo já tem data marcada para este domingo (9), a partir das 18h, no Largo da Tieta, localizado no Pelourinho. Os ingressos custam R$50 inteira e R$25 a meia no primeiro lote, vendidos pelo Sympla.

A partir desses ensaios, o Afrocidade começa a apresentar ao público as músicas que farão parte do primeiro disco do grupo que será lançado em Janeiro com apoio do Natura Musical. Os convidados para a segunda edição do ensaio vão ser o rapper paulista Rico Dalasam, a cantora baiana Luedji Luna, a cantora e instrumentista Bia Ferreira, o rapper Lucas Kintê e a DJ e influenciadora Lumena Aleluia.

Formado em Camaçari em 2011, o Afrocidade faz um som com influências múltiplas, que vão do pagode ao afrobeat, passando pelo arrocha, reggae, dub e ragga, tendo sempre os ritmos percussivos como a base de sua identidade.

Com forte discurso politizado, as letras trazem questões cotidianas da vida nas grandes cidades e levantam reflexões sobre desigualdade e consciência racial, apontando para a importância dos valores étnicos baianos e brasileiros.

Criado como uma plataforma de formação de público e divulgação do trabalho do Afrocidade em Camaçari, o Afrobaile transformou-se em uma potente rede musical afrodiaspórica, realizando edições também em Salvador e recebendo artistas como Xênia França, Luedji Luna, KL Jay, Lurdez da Luz e Rapadura.