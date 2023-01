Afrodisíaco inicia o ano com ensaio de verão com É o Tchan

A banda Afrodisíaco, comandada pelo cantor Pierre Onassis, se prepara para esquentar as turbinas neste início de ano. A festa começa nesta quinta (5), com mais uma edição do seu ensaio de verão, que acontece no espaço gastronômico itinerante Hidden Salvador, localizado na área de eventos da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, a partir das 20h. O É o Tchan! será a atração convidada.

A banda comemora 17 anos em 2023: “Os ensaios são uma excelente oportunidade de reencontrar não só o povo de Salvador que sempre abraçou o nosso trabalho; mas também, os turistas que já voltaram a circular por aqui”, pontua Pierre Onassis. Ele diz que está ansioso com este reencontro com o público: “Esse é um show especial, com grandes sucessos da carreira do Afrodisíaco, com hits do verão e do carnaval da Bahia”, explica o cantor, que lançou a música Misturou para o trabalho de verão.

Serviço - Ensaio de Verão da Afrodisíaco e É o Tchan! | quinta (5), a partir das 20h, no Pátio da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco | Ingressos: R$ 40, vedas no local ou pelo zap 71 8792-1961