Afroempreendedores baianos transformam a própria realidade através da criatividade

Empreender é uma arte que por vezes se desenvolve por necessidade, por oportunidade ou simplesmente corre nas veias. No caso do empresário Paulo Barbosa, a terceira opção é a que melhor explica a trajetória no empreendedorismo. Neto de caixeiro viajante, quando jovem Paulo foi incentivado pela família a aventurar no campo das vendas e administrar os seus próprios ganhos.

“Quando criança sempre tive essa inquietação para ganhar o meu próprio dinheiro, mas até então nunca foi algo sério. A chance de empreender de verdade ocorreu em 2010, quando tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Itália”, conta. “Lembro de ter ido com uma mala e voltado com cinco. Em Florença, comprei bolsas, carteiras, até cuecas de marca. Comprava tudo super barato e revendia por aqui. Quando vi que as pessoas gostaram, resolvi investir”, relembra.

À época utilizando o Orkut, e posteriormente o Facebook, como plataforma para divulgar os seus produtos, Paulo viu a demanda crescer cada vez mais e decidiu abrir uma loja multimarcas na Barra, em Salvador, a Closet Clothing. “Minha loja era um verdadeiro showroom. A partir de 2011, resolvi investir na criação de peças de roupa como fator de bem-estar e valorização do corpo masculino, inicialmente com sungas. Depois partimos para outras peças. Como desde cedo aprendi a costurar, busquei criar roupas que sempre quis usar, mas nunca encontrei nas grandes lojas”, explica Paulo.

Hoje com lojas em Salvador, Feira de Santana e Rio de Janeiro, além da presença em uma multimarcas de Miami, nos Estados Unidos, Paulo reconhece que o sucesso veio através de muita persistência.

“Usar a moda como fator de transformação fez com que as pessoas enxergassem verdade naquilo que estávamos fazendo. Ser um afroempreendedor é muito mais difícil por toda a falta de apoio, em todos os sentidos. No meu caso, o suporte familiar foi o diferencial na minha vida, até porque não adianta ter dinheiro se não tem quem acredite em você”, completa.

Apesar da terminologia recente, o afroempreendedorismo engloba um contexto histórico que nasceu da necessidade de sobrevivência, liberdade e reação à escravidão e à violência. Parte de uma geração de afroempreendedores que encontraram no mundo digital uma porta para o sucesso, Paulo se junta a diversas outras pessoas que encontraram na criatividade uma forma de superar obstáculos e transformar a própria realidade.

Caminho próprio

No caso do publicitário Moab Barros, que se tornou empreendedor por oportunidade, quando amigos quiseram comprar os acessórios que ele fabricava para si, o caminho para promover as próprias peças pareceu menos complicado já que a formação acadêmica deu régua e compasso para que ele tornasse os seus produtos visíveis para o mercado. “Para mim, tudo começou quando comprei materiais e confeccionei um colar para ir a um show em Itacaré. Quando os amigos viram, quiseram comprar, nisso eu vi uma oportunidade de negócios”, comenta. “

Todo o processo começou despretensioso, mas o crescimento foi acontecendo, até que decidi pausar as atividades, replanejar as metas e expandir os horizontes, foi aí que resolvi investir na criação de roupas plus size, que era uma frustração antiga, já que muitas vezes eu não encontrava no mercado as roupas que queria usar”, diz.

Hoje administrando as marcas MB Conceito, Balbina e Alquimia da Bahia, Moab acredita que acompanhar o comportamento do mercado e pautar o seu plano de negócios com olhos em suprir a demanda é uma estratégia fundamental para quem quer se destacar. “Eu consegui abertura no mercado a partir do momento em que o público começou a valorizar o artesanal e buscar a exclusividade das pequenas marcas. Essa foi a grande virada para mim”, aponta.

“Porém, desde o início acreditei e tive muitos familiares e amigos que acreditaram no meu sonho, e isso fez toda a diferença. Apliquei meus conhecimentos e recursos e esse ano saímos na capa da Vogue, além de termos vestido artistas como Lázaro Ramos, Sulivã Bispo e Scandurras. Empreender é persistir e acreditar, pois sempre haverá alguém consumindo o que você produz”, afirma.

Propósito

Radicada em São Paulo, mas com um pé em Brumado, no centro sul baiano, a estilista Adriana Meira desenvolve há oito anos um trabalho autoral pautado no design em superfície de tecidos utilizando a colagem e costura. Ao longo dos anos, suas criações estamparam marcas como Huis Clos e Maria Filó, sempre procurando na memória afetiva, inspiração para trazer às peças elementos presentes em suas vivências como animais, flores e símbolos religiosos.

Confiante no sonho de levar ao mundo da moda uma mensagem que remetia às próprias raízes, Adriana se formou em Design de Moda na UNIFACS e bancou o propósito das suas criações e alcançou o reconhecimento nacional a partir da sua participação na casa de criadores. Na pandemia, a estilista levou o seu ateliê de volta para Brumado, onde passou a fabricar suas peças em conjunto com mulheres da região. “Estou tentando fortalecer a mão de obra local, mas é muito complicado porque as pessoas não acreditam em si mesmas. Tem sido difícil, mas é muito satisfatório também”, disse Adriana em entrevista ao Alô Alô Bahia, em maio deste ano.

Apesar dos obstáculos encontrados ao longo da sua trajetória, a estilista reforça que o propósito e o sucesso andam lado a lado, e que o primeiro passo para a realização pessoal é acreditar nos próprios sonhos.

“As pessoas vão tentar destruir os seus sonhos, mas não podemos permitir. Em qualquer caminhada, nada é fácil. É preciso correr atrás, se expor, defender o seu sonho, pois mesmo que o início seja desafiador, o futuro vai valer a pena”, afirma.

Closet Clothing, MB Conceito, Balbina e Adriana Meira Atelier integram o time de 45 marcas que participam, no próximo sábado, do Afro Fashion Day. O desfile será realizado à 18h, no Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador, e terá beleza assinada com produtos da Vult.

