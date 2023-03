AfroEstima abre inscrições e traz o empreendedorismo como tema

O projeto AfroEstima Salvador está com inscrições abertas para o Ciclo de Palestra com especialistas em empreendedorismo. O evento é gratuito e acontece nos dias 28 e 30 de março, das 14 às 16h, no Museu Eugênio Teixeira Leal - Pelourinho. As palestras são voltadas para afroempreendedores e as inscrições podem ser realizadas pela Central de Atendimento AfroEstima - CAAF - WhatsApp 71 99405-9194 ou direto por formulário.

A programação começa no dia 28 de março, com a palestra Economia Criativa e Afroempreendedorismo apresentada por Paulo Rogério Nunes, publicitário, empreendedor, cofundador da Vale do Dendê, sócio investidor da AFRO.TV, da empresa de atração de investimentos AFAR Ventures, e autor do livro Oportunidades Invisíveis.

No segundo dia, 30 de março, a palestra é sobre o tema Afroempreendedorismo e Black Money que será apresentada por Monique Evelle, empresária, comunicadora, consultora de inovação, fundadora da Inventivos, destaque como uma das maiores empreendedoras do Brasil pela Revista Forbes; e por Lucas Santana, cofundador da Inventivos, formado em engenharia elétrica na UFBA, que atua em grandes empresas como liderança técnica no uso de computação em nuvem e inteligência artificial.

Esse evento é uma ação do programa de capacitação e mentoria AfroEstima Salvador que já impactou a vida de mais de 800 afroempreendedores e tem o objetivo de colaborar no desenvolvimento do Afroturismo na cidade. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, PRODETUR Salvador e Secretaria Municipal da Reparação e tem financiamento do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento.



SERVIÇO

Ciclo de Palestras:

Dia 1 - 28/03

Economia Criativa e Afroempreendedorismo em Salvador com Paulo Rogério Nunes

Dia 2 - 30/03

Afroempreendedorismo e Black Money - Monique Evelle (remoto) e Lucas Santana

Horário:

14 às 16h

Local:

Museu Eugênio Teixeira Leal - Pelourinho.

Inscrições:

Central de Atendimento AfroEstima - CAAF - WhatsApp 71 99405-9194 ou direto por formulário.