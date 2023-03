AfroEstima Salvador reabre inscrição para capacitar afroempreendedores

Os cursos do AfroEstima Salvador foram reabertos para os afroempreendedores que não finalizaram seus ciclos de aulas até janeiro, quanto para novos interessados. A inscrição é gratuita e dará acesso a aulas virtuais.



O empreendedor terá acesso a módulos como Marketing Digital, Gestão de Negócios, Turismo Afro, História Afro-Brasileira e da Diáspora, Sustentabilidade, Empreendedorismo, Idiomas e mais. Os conteúdos serão oferecidos no formato de videoaula, para que os participantes consigam conciliar a capacitação com sua rotina de trabalho.



Podem ter acesso às aulas todos os profissionais negros que direta ou indiretamente trabalham com Turismo (guias de turismo, agências e operadoras de viagem, meios de hospedagem, gastronomia, e segmento artístico, cultural e criativo, como Baianas de Acarajé, turbanteiras, trançadeiras, capoeiristas, artistas, designers e artesãos, griôs, blocos afro e afoxés, terreiros) que moram e trabalham em Salvador e Ilhas municipais (Ilha de Maré, Bom Jesus dos Passos e Frades).



As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp do projeto (71 99405-9194), com o preenchimento do formulário e seleção dos módulos que o afroempreendedor desejar. O programa de capacitação fornece certificado de conclusão do curso, emitido pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e da Secretaria Municipal da Reparação. O projeto faz parte de um guarda-chuva de iniciativas voltadas para afroempreendedores e mira o desenvolvimento do Afroturismo da cidade.

