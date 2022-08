Afropunk Bahia anuncia show de Larissa Luz e Mart'nália

O Afropunk Bahia vai trazer Mart’nália e Larissa Luz para um show juntas, que terá como convidado um dos sambistas mais importantes da Bahia, Nelson Rufino, para uma participação especial. Marcado para os dias 26 e 26 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador, o evento já tem confirmados shows de A Dama com MC Carol e ÀTTØØXXÁ e Karol Conká, além de Emicida, Baco Exu do Blues, Liniker, Black Pantera e Psirico. Os ingressos estão à venda no Sympla (veja preços abaixo).

Mart’nália e Larissa Luz se encontraram unidas pelo elo com Elza Soares. Em janeiro de 2020, Mart'nália prestigiou o musical sobre a vida de Elza, em que Larissa vivia a falecida cantora. “Fiquei encantada com a força e a voz dela no palco, foi por meio da Elza que eu a conheci”, conta Mart’nália.

Mesmo antes disso, Larissa Luz já tinha vontade de trabalhar ao lado da sambista. “Tô agradecida demais por dividir esse espaço, música e ideias com ela. É importante voltar às origens e reverenciar as histórias que nos conectam com nosso eu e com nossos ancestrais”, destaca.

O show das duas deve trazer um momento de homenagem aos 80 anos de Nelson Rufino. “Como canto na música ‘Origem da Felicidade’, do cantor Celso Fonseca, ‘alegria é o alimento da alma, alegria nossa grande inspiração, alegria recompensa os sacrifícios, alegria soberana decisão”, acrescenta Martn'ália.

Serviço:

AFROPUNK Bahia 2022

Data: 26 e 27 de novembro de 2022 (sábado e domingo)

Abertura dos portões: 16 horas

Início dos shows: 17h30

Encerramento: 05h00

Local: Parque de Exposições

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 1590 - Itapuã, Salvador - BA

Venda:

Ingressos:

Arena Inteira | R$ 170,00 + taxa

Arena Meia Entrada* | R$ 85,00 + taxa

Arena Meia Social** | R$ 95,00 + taxa

Lounge Inteira | R$ 380,00 + taxa

Lounge Meia Entrada* | R$ 190,00 + taxa

Lounge Meia Social** | R$ 200,00 + taxa

Passaporte Arena Inteira | R$ 272,00 + taxa

Passaporte Arena Meia Entrada* | R$ 136,00 + taxa

Passaporte Arena Meia Social** | R$ 156,00 + taxa

Passaporte Lounge Inteira | R$ 608,00 + taxa

Passaporte Lounge Meia Entrada* | R$ 304,00 + taxa

Passaporte Lounge Meia Social** | R$ 324,00 + taxa

*estudante, idosos, trans, professores e PCDs. 50% de desconto no valor do ingresso mediante a apresentação de comprovação (exigida apenas para estudantes, idosos e professores). Têm direito à meia-entrada estudantes de ensino público e particular; pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; professores da rede de ensino público; pessoas com deficiência; e pessoas trans.

**ingressos com valor de meia entrada incluindo R$ 10,00 que serão doados para instituições e projetos que impulsionam a construção de novas possibilidades para o povo negro.