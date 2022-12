Afropunk Bahia já tem data para acontecer em 2023

A capital baiana voltará a ser palco do maior festival de cultura negra do mundo em 2023. Pela terceira vez, a cidade irá sediar o Afropunk Bahia, que promete ser ainda mais especial. De acordo com anúncio feito nesta sexta-feira (16), a próxima edição do festival será realizada nos dias 18 e 19 de novembro. Mais detalhes ainda serão divulgados.

A última edição do Afropunk Bahia aconteceu nos últimos dias 26 e 27 de novembro, reunindo mais de 30 atrações nacionais e internacionais no Parque de Exposições de Salvador. Passaram pelo palco do evento nomes como Emicida, Baco Exu do Blues, Ludmilla, Liniker, Attooxxa, Karol Conká, Ministereo Público Sound System, Mart’nália, Psirico, Dawer x Damper, Larissa Luz, Yan Cloud, Nic Dias e mais.

