Afropunk Bahia será em novembro, no Parque de Exposições

A segunda edição do festival Afropunk Bahia está marcado para os dias 26 e 27 de novembro e, neste ano, será realizado no Parque de Exposições. A pré-venda de ingressos para o evento começa hoje, através da plataforma Sympla, com valores entre R$ 80 e R$ 460. As atrações serão anunciadas em breve.

Com a programação dividida em dois palcos, Arena DJs e Paredão, o festival quer repetir o aquilombamento histórico de sua primeira edição, em que cruzou o caminho de diferentes artistas com um público potente, peça essencial que serve de inspiração para a roda girar. Só que agora essa celebração será maior e o Black Carpet promete ser ainda mais impactante.

Em novo local, o evento se expande para refletir a grandeza da sua audiência e a potência de sua narrativa, tendo o Parque de Exposições como locação. O público terá duas opções de ingressos disponíveis: a Arena, que dá acesso ao festival e toda a programação musical do evento; e o Lounge, no qual é possível entrar em um espaço extra com área de descanso, serviços ampliados e mais conforto. Há ainda a possibilidade de comprar um passaporte para os dois dias de evento.



Ingressos:

Arena Inteira | R$ 160,00 + taxa

Arena Meia Entrada* | R$ 80,00 + taxa

Arena Meia Social** | R$ 90,00 + taxa

Lounge Inteira | R$ 288,00 + taxa

Lounge Meia Entrada* | R$ 144,00 + taxa

Lounge Meia Social** | R$ 154,00 + taxa

Passaporte Arena Inteira | R$ 256,00 + taxa

Passaporte Arena Meia Entrada* | R$ 128,00 + taxa

Passaporte Arena Meia Social** | R$ 144,00 + taxa

Passaporte Lounge Inteira | R$ 460,80 + taxa

Passaporte Lounge Meia Entrada* | R$ 230,40 + taxa

Passaporte Lounge Meia Social** | R$ 246,40 + taxa