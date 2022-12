Afrosinfônica convida Gerônimo Santana e Mariella Santiago para concerto no metrô

Nesta quarta (21), a Orquestra Afrosinfônica convida Gerônimo Santana e Mariella Santiago para subirem ao palco armado na Estação Imbuí do Metrô. A apresentação Vozes Negras, que tem patrocínio do Instituto CCR e CCR Metrô Bahia, acontecerá a partir das 19h, de forma gratuita.

A série de concertos no Metrô é fruto de uma parceria entre a concessionária e a organização social Casa da Ponte, que abriga a Orquestra Afrosinfônica e tem o comando do maestro Ubiratan Marques. Criada em 2009, a Orquestra reúne 23 músicos, que se apresentam no piano, percussão, sopros e contrabaixos, e também dá destaque ao naipe de vozes femininas inspirado nos terreiros de candomblé e no cancioneiro popular.

"Sermos parceiros de um evento como este é um orgulho imenso para a concessionária e reforça o compromisso com a diversidade e a inclusão por meio da valorização da cultura afro-brasileira, além de ser uma maneira de prestigiarmos nossos clientes com espetáculos de elevado nível e qualidade", comemora a gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Jocelyn Cárdenas.

A primeira apresentação da série Vozes Negras aconteceu em novembro, quando a Afrosinfônica recebeu Russo Passapusso, no Terminal Pituaçu. O maestro Ubiratan Marques destaca a conexão com o público presente. "Vimos ali a música brasileira em diálogo com o povo brasileiro, é muito bonito isso. E esse é o objetivo da arte: despertar a alma do ser humano", comenta.

Serviço - Concerto Vozes Negras - Orquestra Afrosinfônica, com a participação de Gerônimo Santana e Mariella Santiago | quarta (21), às 19h, no mezanino da Estação Imbuí do Metrô | Gratuito