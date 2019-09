Agatha Moreira fala sobre a vilã Jô: 'vai sofrer bastante'

Odiada por uns, amada por outros, a vilã Josiane (Agatha Moreira) é uma das responsáveis pelo sucesso da novela A Dona do Pedaço. Impiedosa, fez a mãe Maria da Paz (Juliana Paes) de gato e sapato e roubou toda a sua fortuna, mas agora vai pagar pelos pecados. No capítulo 100, que será exibido nesta quarta-feira (12), ela vai descobrir que perdeu todo o dinheiro que investiu.

“Jô não se abala com nada, enquanto não estiver mexendo com os planos dela e com o dinheiro. Ela vai sofrer bastante, agora. Vai ter a faca e o queijo na mão para se redimir, entender o que fez de errado, mas ela não é capaz de compreender. Ela não é capaz de sentir empatia, nem de sentir culpa”, revela a atriz Agatha Moreira, 27 anos.

Também na cena que vai ao ar na quarta, Maria da Paz conhecerá Joana (Bruna Hamú), que entrará na história em um momento de muita fragilidade da boleira. Apontada como a filha verdadeira de Maria da Paz, a personagem contrasta bastante com a crueldade de Jô.

“Todo mundo vem falar: ‘te odeio, você é muito má’. Onde eu passo, alguém vem falar alguma coisa”, ri Agatha.

“Mas todo mundo sempre fala: ‘nossa, você está fazendo um ótimo trabalho, estou amando você na novela’. Então é legal ver que o público sabe diferenciar, sabe? Todo mundo fala, no início, agressivo, mas depois tem um carinho”, completa a atriz.

Apesar de saber que Jô seguiria por esse caminho, Agatha conta que não esperava todo o destino da personagem, já que Walcyr “é cheio de surpresa e vai escrevendo um monte de coisa sem medo”. O sucesso dela, em sua opinião, se deve ao fato da novela como um todo, que bateu recordes de audiência.

Para se ter uma ideia, A Dona do Pedaço chegou ao fim do primeiro mês de exibição com um saldo de 32 pontos na Grande São Paulo, média que não era alcançada por uma novela desde 2013. Além disso, em agosto, a trama alcançou 46 pontos no Rio de Janeiro, e 44 em São Paulo, na cena do tiro que Maria da Paz deu em Régis (Reynaldo Gianecchini).

“A Dona do Pedaço deu muito certo e a gente fica

superfeliz, até porque a gente faz com muito carinho. Estamos trabalhando bastante, de segunda a sábado, e com certeza a gente ama esse retorno do público. O sucesso aconteceu porque as pessoas compraram a história, se apaixonaram pela Maria da Paz, e por isso ficam tão indignadas com a Jô”, conclui Aghata.