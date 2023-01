Agência bancária é arrombada em Periperi

Uma agência bancária foi vandalizada durante uma tentativa de assalto no bairro de Periperi, no Subúrbio. A ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 18ª CIPM foi acionada por populares com a informação de que homens armados estavam tentando roubar um banco no bairro. No local, os militares encontraram o estabelecimento com sinais de arrombamento e dois veículos que teriam sido utilizados pelos suspeitos para bloquear o acesso.

Policiais fizeram rondas na região, mas, até o momento, nenhum dos homens foi encontrado.