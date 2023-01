Agência bancária fica destruída após ataque em Simões Filho; veja fotos

A agência do banco Santander, que fica na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, em Simões Filho, ficou completamente destruída após ser atacada na madrugada desta sexta-feira (13). O fotógrafo do CORREIO Arisson Marinho esteve no local e registrou o rastro de destruição do local.

Além de explodirem um caixa eletrônico, os bandidos também atiraram na fachada da agência. Os disparos também atingiram lojas que ficam no entorno.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

A agência fica próxima ao Hospital Municipal de Simões Filho. Segundo informações da Polícia Civil, o grupo arrombou o estabelecimento e explodiu um caixa eletrônico. Ainda não há informações se algum dinheiro foi roubado.

Na fuga, os bandidos roubaram um veículo. A área onde aconteceu o crime foi isolada pela polícia nesta manhã para a realização de perícia.

Equipes da 22ª CIPM foram acionados na madrugada para atender a ocorrência. Rondas foram feitas em toda a região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.