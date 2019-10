Agência do Bradesco é atacada na Barros Reis

Uma agência do banco Bradesco, localizada na Avenida Barros Reis, amanheceu com as portas de vidro quebradas nesta quarta-feira (9). A suspeita inicial é de que o ataque tenha ocorrido na madrugada. A agência teve a porta principal e duas laterais de vidros apedrejadas pelos bandidos. Ainda não há informações se foi levado alguma coisa do local.

O ataque à agência bancária ocorreu na primeira madrugada após um grupo de policiais militares deliberar “greve por tempo indeterminado”. O anúncio foi de pronto negado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), que garantiu “ruas seguras”. Outros estabelecimentos foram atacados entre a noite de terça-feira e a madrugada desta quarta.

Na manhã de hoje, funcionários da unidade faziam a limpeza dos estilhaços de vidro espalhados no chão. Abordados pelo CORREIO, eles não quiseram falar sobre o ataque. Uma faixa azul foi colocada na porta da agência para sinalizar a interdição e impedir o acesso de clientes até a substituição das portas.

Ao chegarem para trabalhar, os funcionários da agência encontraram os vidros quebrados. Embora a agência não esteja funcionando, eles estão na parte interior do banco. Não há informacão de quanto tempo a agência ficará interidada, nem se algum valor foi levado.

Sem saber do que havia acontecido no local, clientes tentavam entrar na agência para utilizar os serviços do auto-atendimento nos sete caixas eletrônicos da agência, mas imediatamente eram orientados a procurar outro local pois os caixas foram desativados.

Uma viatura da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Liberdade) está de prontidão no local acompanhando a situação. Procurados pela reportagem do CORREIO, os policiais também não quiseram falar sobre o ataque à unidade bancária.

Em nota, a Polícia Militar informou que, de acordo com testemunhas, indivíduos ainda não identificados depredaram a porta do estabelecimento financeiro, que ficou danificada. "Nada foi subtraído, somente danos no painel de vidro da fachada principal", informou a corporação, através de nota.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro