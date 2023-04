Agência realiza palestra gratuita para quem deseja obter o green card

No dia 10 de abril, a agência especializada em serviços de imigração, Morar EUA, irá realizar uma palestra gratuita em Salvador, às 19h30, para quem tem o sonho de morar nos Estados Unidos.

Alberto Buss, diretor comercial da operação Latam da Morar EUA, irá apresentar características do mercado, formas de revalidação do diploma e, principalmente, as oportunidades para a obtenção do Green Card para moradia e trabalho nos EUA. Atualmente, existem mais de 180 tipos de visto para os EUA, e muitas pessoas desconhecem as possibilidades legais de entrada no país, que oferecem inúmeras oportunidades para imigrantes brasileiros.

Apenas no primeiro trimestre do ano passado, o país tinha 11,5 milhões de vagas de emprego abertas. Entre as profissões mais procuradas estão: Médicos, Enfermeiros, Engenheiros, Dentistas, profissionais da área de TI e, principalmente, empreendedores geradores de empregos. Buss, que é especialista em planejamento de imigração e já realizou a assessoria para mais de 6 mil famílias migrantes, irá mediar um encontro com profissionais de diversas áreas atuantes no país de destino, e apresentará caminhos possíveis para a adesão de profissionais qualificados no mercado estadunidense.

Com 50 vagas limitadas, os profissionais selecionados para participar precisam preencher um cadastro de interesse e passar por uma entrevista de qualificação. “O momento para profissionais qualificados nunca foi tão favorável para ingressar no mercado americano. Desde a obtenção do Green Card até no mercado profissional’’, destacou Buss.

Para se cadastrar, acesse o link.

Serviço

Hotel Deville Prime Salvador

10 de Abril de 2023 - 19h30

Endereço: R. Passárgada, S/n - Itapuã

Salvador - BA, 41620-430