Agenda cultural do IBahia vira portal Vibes

Com o intuito de facilitar a vida do internauta na hora de encontrar as programações de entretenimento que procura, a plataforma online Vibes chegou para repaginar e trazer uma nova experiência para o público de Salvador. Quem já conhecia a agenda cultural do portal Ibahia deve ter percebido algumas mudanças em sua estrutura e funcionalidade desde o mês de setembro, a começar, claro, pelo novo nome: “Vibes é moderno, sonoramente forte e que traz um conceito jovem. Se aproxima e soa como algo familiar”, explica Luís Moreira, gerente do segmento de entretenimento da Rede Bahia e responsável por esta nova plataforma.

Apesar de não estar em pleno funcionamento e não ter liberado todas as ações disponíveis para quem acessa, o Vibes já explora seu novo conceito proposto: “Oferecer uma agenda que abraçasse tudo aquilo que acontece em Salvador”, como definiu Luís. Se antes só era encontrada a programação do cinema, teatro e algumas exposições de arte, agora a intenção é dar espaço e acesso para qualquer experiência de entretenimento que aconteça em Salvador.

“Existe o formato de agenda que todo mundo já conhece e que traz o normal para todos, e por isso alguns eventos acabam sendo privilegiados. Mas existem outros nichos, mais específicos para algumas pessoas, grupos, independente do volume, que não têm espaço nos grande veículos”, resumiu Moreira, que acredita que, futuramente, qualquer produtor de evento possa fazer a divulgação através do Vibes. Desde um grande show, uma festa de bairro ou um congresso para médicos.

Plataforma está no ar desde setembro (Foto: Reprodução)

Isso porque a ideia é criar um cadastro para os usuários da plataforma e, a partir daí, permitir que eles mesmos forneçam suas informações e divulguem. Uma curadoria de repórteres do portal é responsável por checar os dados e disponibilizar no site. “A intenção não é dizer o que deve ser publicado ou não, e sim para testar a veracidade e as informações cruciais do evento”, completou.

E para reforçar a ideia de proximidade e exclusividade com o leitor, nada melhor que um endereço convidativo. Por isso, para acessar o portal, basta procurar pelo site vibes.vc, que também torna o portal “independente e intuitivo”, como deseja Luis. “É uma terminologia pessoal, que se alinha ao gosto dos internautas.”, completou.