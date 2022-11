Agenda da Copa: Alemanha e Espanha estreiam nesta quarta, dia 23

Promessa de bom espetáculo nos jogos da Copa do Mundo nessa quarta-feira (23), no Catar. Seleções badaladas no Mundial, Alemanha, Espanha e Bélgica entram em campo no quarto dia do maior torneio de futebol do planeta, quando todos os integrantes dos Grupos E e F estreiam na competição.

Marrocos x Croácia

Atual vice-campeã do mundo, a Croácia estreia diante do Marrocos, às 7h (de Brasília), no estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor. Depois da boa campanha na edição da Rússia, o técnico Zlatko Dalic seguiu no cargo e vai tentar conduzir a Croácia novamente à final. Com apenas 20 anos, o zagueiro Gvardiol, do RB Leipzig, é um dos destaques do time, bem como o astro Modric, eleito o craque da última Copa e melhor jogador do mundo em 2018. O Marrocos trocou de treinador há apenas três meses - saiu Vahid Halilhodzic e entrou Walid Regrari. A estrela da equipe é o atacante Hakim Ziyech, que defende o Chelsea. O jogo vai ser transmitido pela Globo, SporTV e Globoplay.

Alemanha x Japão

A Alemanha entrará em campo desfalcada. O atacante Leroy Sané, do Bayern de Munique, está fora da estreia porque será poupado em função de uma lesão no joelho direito. Julian Brandt e Youssoufa Moukoko, ambos do Borussia Dortmund, são os candidatos à vaga. No Japão, destaque para o zagueiro Takehiro Tomiyasu, de 24 anos, que joga no Arsenal. O jogo será disputado a partir das 10h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, em Doha, e terá transmissões da Globo, SporTV e Globoplay.

Espanha x Costa Rica

Sob o comando de Luis Enrique, a Espanha entra em campo podendo alcançar o seu 100º gol na história da Copa do Mundo. A equipe vai contar com Morata e Carvajal, que estavam resfriados e foram confirmados pelo treinador. A Costa Rica tem em Navas, hoje reserva do PSG, o seu principal destaque. O goleiro é a aposta da seleção para segurar as investidas do rival. Celso Borges e Bryan Ruiz são os outros nomes do time. A bola rola às 13h (de Brasília), no estádio Al Thumana, em Doha, com transmissões de Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV (YouTube).

Bélgica x Canadá

Courtois, Hazard, De Bruyne e companhia estarão em campo para defender a Bélgica, outra estreante dessa quarta-feira. O desfalque de peso será Lukaku. Com uma lesão na coxa, o atacante vai ficar fora dos dois primeiros jogos. De volta ao Mundial após 36 anos, o Canadá é comandado por John Herdman, que teve destaque anteriormente na seleção feminina. Única estrela do time, o lateral Alphonso Davies, do Bayern de Munique, se apresentou depois dos demais atletas no Catar porque se recuperava de uma lesão e é dúvida. O jogo começa às 16h (de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, e será transmitido por Globo, SporTV e Globoplay.