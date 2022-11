Agenda da Copa: Brasil, Portugal e Uruguai estreiam nesta quinta

A principal atração do quinto dia da Copa do Mundo do Catar é a estreia do Brasil. Única seleção pentacampeã mundial, a equipe verde e amarela fecha os jogos de quinta-feira (24) contra a Sérvia. Antes de Neymar pisar no gramado, o também craque Cristiano Ronaldo debuta na edição de 2022 com a camisa de Portugal. Confira a seguir a agenda com os detalhes dos quatro jogos que serão disputados pelos Grupos G e H.

Suíça x Camarões

Adversários do Brasil no Grupo G, Suíça e Camarões fazem o primeiro jogo do dia, às 7h, no estádio Al Janoub. Meia-atacante nascido em Kosovo, Xherdan Shaqiri é o principal nome da equipe europeia. Aos 31 anos, ele está disputando o quarto mundial da carreira. A moral dele é tão grande que carrega o apelido "Messi dos Alpes. A seleção de Camarões tem o goleiro Onana e o meia Anguissa como peças importantes, bem como o maestro Anguissa. O jogo será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay.

Uruguai x Coreia do Sul

Já famosa, a dupla de ataque do Uruguai formada por Cavani e Suárez entrará em campo pela primeira vez no Mundial do Catar. O novo técnico da seleção, Diego Alonso, substituto de Tabarez, também conta com o craque do Flamengo Arrascaeta. Comandada pelo técnico Paulo Bento, ex-Cruzeiro e Portugal, a equipe da Coreia do Sul tem Son, do Tottenham, como principal destaque. Apesar de ter uma saída de bola cautelosa, a equipe oriental ainda peca muito na troca de passes e dá muitos espaços na defesa. O jogo será disputado no estádio Cidade da Educação, às 10h, e será transmitido pela Globo, SporTv e Globoplay.

Portugal x Gana

Após ter o contrato com o Manchester United rescindido, o craque Cristiano Ronaldo vai estrear no Mundial do Catar com o auxílio de coadjuvantes mais qualificados em comparação às outras edições do torneio. O meio-campo de Portugal será composto por Rafael Leão, do Milan, Bruno Fernandes, do United, e Bernardo Silva, do City. A seleção de Gana tem o meia Thomas Partey e o centroavante Iñaki Williams estão entre os principais nomes. O confronto será às 13h, no estádio 974, com transmissão da Globo, SporTv e Globoplay.

Brasil x Sérvia

Liderado por Neymar, o Brasil estreia no torneio que fechará o ciclo do técnico Tite à frente da Seleção. Com outros nomes experientes, a exemplo de Thiago Silva e Daniel Alves, a equipe verde e amarela vai em busca do hexa e também tem debutantes em Copas, como o atacante Vinícius Junior, 22 anos, que é titular absoluto do Real Madrid. Organização coletiva e força física são algumas características da Sérvia, primeiro adversário no Catar. A equipe europeia tem Milinkovic-Savic, Tadic e Mitrovic como nomes de destaque. A bola rola às 16h, com transmissão da Globo, SporTv e Globoplay.