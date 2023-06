Agenda lotada, música nova e pé na estrada: forrozeiro narra rotina no São João

Da plateia pode até não parecer, mas o forrozeiro que vemos no palco vive uma rotina comparável a de um maratonista. Para garantir o São João regado ao forró que embala a dança coladinha e apresentações de quadrilha, o cantor Jairo Barboza, mais conhecido como Forrozeiro Prime, chega a fazer três shows por dia.

Nos meses de maio e junho, o número de apresentações cresce 80% se comparado ao resto do ano. Nesta temporada, estão incluídos os municípios de Mucugê, Ibicoara, Santo Amaro, entre outros. Salvador também está na rota, com uma apresentação gratuita no Salvador Shopping, no dia 21 de junho.

Exercício físico e consultas com uma fonoaudióloga são indispensáveis para resistir com disposição. Outra coisa que Jairo também não dispensa é uma boa novidade. Para este ano, o combo do forrozeiro, que já inclui a sanfona, o triângulo e a zabumba, acaba de ganhar um novo item: a música “Me escuta”.

Escrita pelo compositor Kuque Malino, o mesmo do clássico "Lua Minha", de Estakazero, a canção interpretada por Jairo é um forró romântico. Na teoria, a canção conta a história de um homem que tenta reconquistar uma ex-companheira. Mas, na prática, alguns trechos descrevem bem a sensação que a festa junina consegue causar.

“Te pego, te abraço, te beijo e te faço viajar. Você de olhinhos fechados chega a suspirar”, provoca um trecho da canção. Enquanto a festa não chega, dá para ouvir a música nas plataformas de streaming e assistir ao clipe no canal de Jairo Barboza no YouTube (@jairobarboza).

A intenção do forrozeiro é aproximar os ouvintes uns dos outros e, ao mesmo tempo, do clima de São João. “Viemos de uma pandemia em que passamos dois anos sem ter contato com ninguém, sem dançar coladinho. Então essa música tem aquele ritmo do forró universitário e romântico para levar aconchego”, descreve Jairo.

Se tem uma coisa que ele entende é de forró que toca em vaquejada e nas festas do interior da Bahia. Nascido no município de Mundo Novo, perto de Muritiba e Ipirá, ele já frequentou muitos desses eventos e se inspirou na trilha sonora deles para adotar o ritmo em sua carreira musical. Ao todo, já são 12 anos de estrada, dos quais metade foi cantando forró.

Ritmo do ano inteiro

Mas não é só no mês dedicado ao São João que Jairo pretende exaltar o forró. Sua meta é fazer o ritmo ser ouvido o ano todo. Não por acaso, ele carrega o estilo musical no nome pelo qual também é conhecido. “A luta é fazer um trabalho constante para não deixar o forró parar, sendo destacado apenas em maio e junho. Nós vamos levá-lo mais adiante, pois ele é muito rico culturalmente”, destaca o forrozeiro.

Se depender do jornalista e produtor Gabriel Carvalho, a parceria para cumprir essa missão está garantida. Há 9 anos, ele mantém um portal de notícias dedicado às festas juninas e seus ritmos, chamado São João na Bahia (@saojoaonabahia). Além das novidades sobre o que acontece no universo da festa, há diversos conteúdos sobre os artistas que fazem a celebração acontecer.

Para ele, falar de forró durante o ano todo é importante para aumentar a visibilidade dos artistas e mostrar ao público que as músicas podem ser consumidas em qualquer celebração.

“A cobertura do forró é muito forte na época do São João, mas depois desacelera. Então eu resolvi ajudar a dar voz e vez a bandas que não estão na grande mídia. Nós abrimos espaço para todo mundo, desde o forrozeiro consagrado até o iniciante”, afirma Gabriel Carvalho.

Produtores e artistas podem cadastrar a programação de festas juninas no portal, para ampliar a lista de eventos disponíveis para consulta dos amantes de forró. A partir da longa experiência cobrindo festas juninas, Gabriel descreve o Forrozeiro Prime como um nome promissor. “Vemos artistas como ele com bons olhos. Investem na carreira para que o ritmo não fique estigmatizado à música que serve apenas ao São João”, celebra.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo