Agenda olímpica: dois baianos e um romântico buscam a glória na madrugada

Três corações. Três histórias. Dois esportes. Dois estados. Dois esportes. Um país. Esse é o resumão de quem pode trazer medalhas para o Brasil na madrugada desta quarta para quinta (5): Bia Ferreira e Hebert Conceição representam a Bahia e o país no boxe, buscando a classificação para a final. Outra esperança de medalha neste corujão é o catarinense Darlan Sormani, no levantamento de peso. Veja a programação completa do Brasil ao final do texto.

Na realidade, Bia já tem pelo menos o bronze garantido e às 2h15 de quinta enfrenta a finlandesa Mira Potkonen para mudar a cor da medalha pelo menos para uma prata. É a mesma situação do tricolor Hebert Conceição, que enfrenta o russo Gleb Bakshi a partir das 3h18 da madrugada.

Darlan vai para a pista do estádio olímpico mais cedo, às 23h05. Ele liderou a semifinal com o arremesso de 21m31 e pode conseguir uma boa colocação na final de logo mais. Fazendo a alegria do Brasil, e dos corações apaixonados já que ele é um romântico mais do que assumido.

A madrugada também tem jogão da seleção masculina de vôlei buscando uma vaga na final. A barreira da vez é a seleção da Rússia. Ops, do Comitê Olímpico Russo. Confira a programação completa logo abaixo.

Quarta e quinta (4 e 5/08)

Atletismo

21h - Felipe dos Santos (Decatlo)

23h05 - Darlan Romani (Arremesso de peso | Final)

23h30 - Revezamento 4x100 masculino

04h30 - Caio Bonfim, Matheus Correa e Lucas Gomes de Souza Mazzo (MArcha Atlética - 20km | Final)

07h15 - Decatlo Masculino (9ª prova)

09h40 - Decatlo Masculino (Final)

Skate Park

21h - Luiz Francisco, Pedro Barrose Pedro Quintas

Vôlei masculino

01h - Brasil x Rússia (Semifinal)

Pentatlo Moderno

01h - Ieda Guimarães (Individual - Esgrima)

Boxe

02h15 - Beatriz Ferreira (BRA) x Mira Potkonen (FIN) (Semifinal)

03h18 - Hebert Conceição (BRA) x Gleb Bakshi (RUS) (Semifinal)