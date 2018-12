Agentes de trânsito são agredidas no Mercado do Peixe, diz Transalvador

Duas agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram agredidas verbalmente na tarde desta sexta-feira (7) durante fiscalização de estacionamento irregular na região do Mercado do Peixe, em Água de Meninos. Segundo o órgão, as agentes realizavam fiscalização de rotina, quando identificaram veículos estacionados de forma irregular em vagas de Zona Azul. Ao perceberem a movimentação, comerciantes do local iniciaram uma série de agressões verbais, e em seguida cercaram as agentes.



Outras quatro viaturas da Transalvador foram acionadas para prestar apoio, e a situação só foi controlada após a chegada de uma viatura da Polícia Militar. “Esse tipo de intimidação às duas agentes é inadmissível. A Transalvador repudia todo tipo de agressão, e não iremos tolerar que nossos servidores sejam agredidos enquanto fazem seu trabalho”, afirmou o superintendente Fabrizzio Muller.



Os envolvidos foram encaminhados à delegacia e liberados em seguida. “Adotaremos todas as providências legais necessárias para que esse tipo de situação não volte a acontecer. Os agentes estão nas ruas para garantir o direito de ir e vir de todo cidadão, além de promover a segurança de pedestres e condutores no trânsito. Não iremos aceitar esse tipo de abuso por parte daqueles que não tem respeito pela legislação de trânsito”, concluiu.