Agerba autua Internacional Travessias pelo não cumprimento dos horários

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) autuou duas vezes, nesta sexta-feira (13) a Internacional Travessias, empresa responsável pelo ferry-boat, pelo não cumprimento dos horários. Ainda de acordo com a Agerba, a demora nas filas era de 2h e 3h, para pedestres e carros.

Os passageiros que precisaram utilizar o sistema hoje contou apenas com os ferries Zumbi dos Palmares, Ivete Sangalo e Maria Bethânia. Segundo a Internacional Travessias, por conta da ausência das demais embarcações, houveram atrasos, algumas viagens não foram realizadas e não foi possível realizar viagens extras.

No terminal de São Joaquim, o movimento ficou intenso na noite desta sexta, chegando a 2h30 de espera para carros. Já em Bom Despacho o tempo de espera para veículos era de 2h. As viagens eram realizadas a cada 1h.

Ferries em manutenção

Pela manhã, o ferry Anna Nery apresentou problemas e precisou ser retirado de operação para passar pela manutenção. Além do Anna Nery, também estiveram fora do sistema hoje os ferries Rio Paraguaçu, que foi para manutenção, e as embarcações Dorival Caymmi e Pinheiro, que estão em docagem - reparos fora da água.

Ainda de acordo com a Internacional Travessias, a equipe de manutenção está atuando no reparo dos ferries, que retornarão ao serviço quando estiverem prontos.