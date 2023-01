Agerba cria comissão para apurar irregularidades nas empresas que operam as lanchinhas

A Agerba instaurou um processo administrativo criando uma comissão para apurar irregularidades nas empresas concessionárias que realizam a travessia Salvador – Itaparica. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia na última terça-feira (17).

Responsáveis por ofertar a travessia via lanchas, as empresas CL Empreendimentos, Vera Cruz Transportes e Serviços Marítimos, Francisco das Chagas Jacinto e Biônica Transporte e Turismo Marítimo Regional, citadas no documento, serão analisadas pela falta de contratação de seguro para as embarcações.

Essa é uma obrigação prevista no contrato com a Agerba e sua falta se enquadra como ato ilícito administrativo previsto no Art. 185, IV, da Lei Estadual nº 9.433/2005, incluindo, assim, sanções no artigo 186 da mesma lei, que incluem multa, suspensão temporária de participação em licitações e descredenciamento do sistema de registros.

De acordo com a Agerba, os estudos técnicos para lançar uma nova licitação estão em andamento. Nessa nova licitação, a agência afirma que está estabelecendo “padrões mais modernos” para a aquisição de novos barcos que realizem o serviço de travessia.