Agnaldo Liz valoriza atuação do Vitória e considera derrota injusta

É leviano dizer que o Vitória foi mal no Ba-Vi. O rubro-negro tentou ao máximo fazer valer seu mando de campo e resgatar a hegemonia no Barradão. Contudo, esbarrou em uma boa atuação de Fernando que foi somada à finalização ruim de jogadores como Eduardo e Ruan Levine, que desperdiçaram oportunidades cara a cara com o goleiro do Bahia. O matador Eron só teve uma chance e guardou, mas não foi suficiente e o Leão saiu do Barradão derrotado por 2x1.

Foi o sexto clássico consecutivo que o Vitória não conseguiu vencer o Bahia. A última vez foi em 27 de abril de 2017, quando deu 2x1 na ida da semifinal da Copa do Nordeste.

Apesar da dor de perder um clássico - ainda mais no último minuto - o técnico do time sub-23 que representa o Leão no Campeonato Baiano analisou que o Vitória fez a melhor partida sob o seu comando na temporada. O time de Agnaldo Liz entrou em campo reforçado de alguns jogadores da equipe principal: Lucas Arcanjo assumiu o gol, Romisson no meio, além de Matheus Tenório no meio e Ruan Levine no ataque.

O Vitória teve mais volume de jogo, mas, ainda assim, não conseguiu ficar uma vez sequer à frente do placar. O rubro-negro ameaçou principalmente com a pressão na saída de bola do Bahia, que funcionou em algumas oportunidades e levou o tricolor a perder a bola no campo de defesa. Por causa de fatores assim, Agnaldo Liz foi categórico ao classificar a derrota como injusta.

"Perdemos uma partida que não foi justa. Se tivesse justiça, seria um empate ou uma vitória nossa. O adversário do jeito que jogou, o jeito que jogamos...", comentou o treinador do Vitória.

A derrota no Ba-Vi deixou o Bahia isolado na liderança do Campeonato Baiano, agora com 14 pontos contra 11 do rubro-negro, que segue na segunda colocação.

Uma revanche só será possível na fase final do torneio, pois há possibilidade de acontecer um encontro entre Bahia e Vitória nas semifinais ou na decisão do estadual.

Agnaldo está confiante que sua equipe pode dar o troco em um futuro próximo. "Esperamos que no próximo clássico as coisas sejam diferentes. Com certeza vamos nos enfrentar na fase final e serão mais dois clássicos. Vamos reverter isso", afirmou.