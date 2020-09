Agnes Nunes se apresenta ao Brasil

Não é difícil imaginar a surpresa e alegria da cantora Agnes Nunes ao ser convidada para participar de uma live com Elza Soares e Seu Jorge. Afinal, os dois estão na lista dos artistas que ela ouve e admira. “Minha Nossa Senhora da bicicletinha sem freio. Quase caí pra trás”, conta rindo, com seu sotaque paraibano delicioso. Aos 18 anos, e se preparando para lançar seu primeiro álbum, ela colhe os frutos de uma quarentena frutífera, durante a qual lançou três singles, fez muitas lives, ampliou as parcerias e viu o número de seguidores e admiradores crescer. Só no Instagram tem mais de 2,5 milhões de seguidores.

Embora a quarentena não tenha acabado, a live com Elza e Seu Jorge, que acontece neste sábado (12), às 20h, tem gosto de cereja do bolo. O encontro faz parte do projeto da Mastercad - que já teve lives com Gil e Iza e com Milton Nascimento, Liniker e Xenia França - e transforma doações em refeições. Os três vão cantar sambas que marcaram suas vidas. “A ficha só vai cair na hora”, afirma Agnes, que não quis adiantar suas escolhas. A ideia de juntar o black trio foi do produtor carioca Zé Ricardo, que assina a curadoria do projeto.

“Será um delicioso encontro de gerações. Elza é uma das maiores artistas do Planeta, extremamente moderna. Seu Jorge, o maior talento internacional da nossa música, traz modernidade pra raiz da MPB. E a Agnes é um grande presente do universo pra MPB”, resume Zé Ricardo. E será também a oportunidade de um público mais amplo conhecer o trabalho de Agnes, que conquistou o público cantando e tocando piano em versões de canções da MPB e R&B. Ela já gravou clipes com Tiago Iorc, Baco Exu do Blues e Xama.

Mudanças

A boa repercussão a levou ao Rio de Janeiro, no começo deste ano. Agnes trocou o aconchego da mãe, da avó e da irmã para defender seu sonho. “Ano passado foi corridíssimo. Tive que provar para minha mãe que conseguia terminar os estudos e tocar a carreira. Agora estou totalmente voltada para a música”, diz Agnes, que voltou a João Pessoa no início de setembro, depois de nove meses longe.

“Está muito difícil para todo mundo, mas estou tentando jogar o jogo do contente e ficar focada no meu trabalho, escrevendo, produzindo e pensando em estratégias para minha carreira”, projeta Agnes, que nasceu em Feira de Santana, mas cresceu na Paraíba.

Um dos projetos mais ousados é o EP Romaria, com quatro canções autorais que falam de mudanças pessoais e coletivas: Rio, Lisboa e São Paulo tiveram seus clipes lançadas a partir de julho, e Hiroshima será apresentada no dia 25. Esta última, explica Agnes, foi escrita sob o impacto do assassinado do segurança americano George Floyd, asfixiado por um policial branco. “Só fazia chorar, tive uma crise de ansiedade. Falo das coisas de uma forma muito sutil, mas pensei logo em Hiroshima, que ressurgiu das cinzas”.

Sobre as outras cidades, Agnes explica que o Rio a deixa dividida entre encantamento e o medo da violência (“rezo todos os dias para Deus me proteger”); a passagem por Lisboa foi “leve e romântica”, e São Paulo lhe impactou com sua grandiosidade e amores escondidos. De Salvador, não lembra de quase nada.

Até o final do ano, ela pretende lançar seu primeiro álbum, no qual quer se mostrar mais e falar sobre questões importantes para os jovens de sua geração, como feminismo, preconceitos e autoafirmação. “Sofri muito bullying e racismo na cidade no interior da Paraíba onde cresci, por conta da minha cor e do meu cabelo”, conta Agnes, que agora quer falar de uma forma leve e poética sobre estes assuntos e o que mais lhe ocorrer. “Mulher, sou uma pessoa muito opiniosa”, brinca. Live neste sábado, às 20h, no canal do YouTube da Mastercard, no Multishow e nos canais dos artistas.





