Agora: Agenda Bahia discute caminhos do pós-pandemia

O Agenda Bahia 2021, a 12ª edição do evento, acontece nesta quinta-feira (28) em formato inédito. Acompanhe abaixo ou, se preferir, no Instagram do CORREIO. O programa, dividido em quatro blocos, terá a participação de 11 especialistas do Brasil e do exterior que vão abordar temas como tecnologia, sustentabilidade, empreendedorismo e a educação na era digital, tudo isso sob o ponto de vista da inovação. A apresentação é da jornalista Rosana Jatobá.

Dessa vez, o Agenda Bahia tem como tema principal o mote ‘Tempo 21 – O que foi ressignificado para você?’ (leia mais nas págs 22 e 23). A ideia é refletir sobre que tempos são esses que a humanidade está vivendo e apontar tendências que mostrem rumos para o futuro. Para isso, foram desenvolvidas oito trilhas que vão nortear os quatro debates: viver, criar, educar, incluir, movimentar, alimentar, sonhar e ressignificar.