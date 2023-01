'Agora é levantar a cabeça', lamenta Daniel após nova derrota do Bahia 

O Bahia perdeu a sua segunda partida em 2023. depois de ter sido derrotado pelo Sampaio Corrêa, por 1x0, pela Copa do Nordeste, o Esquadrão caiu pelo mesmo placar diante do Jacobinense, na noite desta quarta-feira (25), na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano.

O tricolor não jogou bem e voltou a pecar nas finalizações nas poucas chances que teve. Após o jogo, o meia Daniel reconheceu as falhas, lamentou o resultado e afirmou que o time precisa se reerguer.

"Resultado péssimo para a gente. Não tínhamos expectativa de derrota, com todo respeito ao time deles. Agora é treinar, trabalhar as finalizações que pecamos muito nos dois últimos jogos. É levantar a cabeça", disse o camisa 10.

O resultado mantém o Bahia na vice-liderança do Baianão, com nove pontos. O Tricolor agora tem pela frente o clássico contra o Vitória. O primeiro Ba-Vi do ano será disputado no próximo domingo (29), às 16h, na Arena Fonte Nova.