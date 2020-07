Agora 'Gao Late', Ricardo Goulart troca de clube na China

O atacante Ricardo Goulart trocou de clube na China e vai defender o Hebei Fortune na próxima temporada do futebol local, que será iniciada no dia 25 de julho. O jogador brasileiro foi emprestado pelo Guangzhou Evergrande à sua nova equipe até dezembro.



Ricardo Goulart foi anunciado neste domingo pelo clube que, além do atacante, anunciou outros quatro reforços. Goulart virou Gao Late, seu novo nome chinês. O atacante Markão é o outro brasileiro do elenco.



Goulart já se naturalizou chinês, mas ainda não teve a nova nacionalidade reconhecida pela Fifa e, assim, ocupa vaga de estrangeiro no Guangzhou Evergrande, que resolveu emprestar o jogador porque todos os postos de atletas de fora estão ocupados.



A Fifa exige que um atleta atue por ao menos cinco anos no futebol chinês para ter o processo de naturalização reconhecido. Goulart completará esse período em setembro e disse recentemente ao Estadão que sonha em defender a seleção do país em uma Copa do Mundo.



O atacante de 29 anos passou quatro meses emprestado ao Palmeiras, de janeiro a abril de 2019, quando rescindiu o vínculo com o clube paulista - pelo qual atuou em apenas 12 jogos e marcou quatro gols - e voltou ao Guangzhou Evergrande, com o qual já conquistou oito títulos.



Goulart estava machucado quando retornou à China e ainda não atuou no país asiático desde o regresso. Recuperado de lesão, poderá voltar aos gramados quando a nova temporada do Campeonato Chinês for iniciada, encerrando um período de mais de um ano já sem atuar.