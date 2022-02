Agora meia, Daniel diz que está confortável em nova função no Bahia

A ausência de um meia armador de origem no elenco do Bahia, fez o técnico Guto Ferreira buscar dentro do próprio grupo alguém que pudesse suprir a necessidade na. O escolhido foi o meia Daniel. Apesar de ser um segundo volante, o jogador garante que está bem confortável na nova função.

"Me sinto confortável, tranquilo jogando ali. Fiz minha categoria de base toda jogando ali, mais de costas, recebendo entrelinhas. Óbvio que estou me readaptando no profissional, tinha recuado. Encaro numa boa de jogar ali, de estar jogando, ser titular e ajudar o time, que é o profissional", explicou Daniel.

Para o meia, o tricolor ainda está em processo de adaptação após a chegada de novas peças, mas aos poucos o time está ganhando entrosamento e conseguindo evoluir dentro das partidas.

"Estou buscando entrosamento com os volantes que têm jogado para me municiar, poder pifar mais os nossos atacantes, finalizar mais. Estou vendo que estou evoluindo nisso, chegando mais na área, chutando mais no gol. Botar isso na cabeça para ajudar o time", analisou.

O próximo compromisso do Bahia, e de Daniel, será neste sábado (19), quando o Esquadrão visita o Fortaleza, às 17h45, no estádio Castelão, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

O Bahia está na terceira colocação do grupo B, com sete pontos. O Ceará lidera a chave, com 9 pontos. Já o Fortaleza é o líder do grupo A, com 9 pontos.