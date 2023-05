Agora pai, Léo Gomes projeta mais gols pelo Vitória: 'Espero continuar fazendo pra ele'

Léo Gomes é só alegria. O volante ajudou o Vitória a vencer o Botafogo-SP ao abrir o placar de 3x0 na rodada passada e está prestes a ser titular pela quarta vez na Série B do Brasileiro, no jogo das 19h de quarta-feira (10), contra o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Entre uma partida e outra, o jogador viveu um dos momentos mais marcantes da vida, o nascimento do filho Bernardo.

"Eu vinha falando para a minha esposa que eu tinha que fazer um gol antes do meu filho nascer. Graças a Deus eu consegui fazer e ele nasceu no domingo (7). Estou muito feliz com isso e espero continuar fazendo gol para ele", vibrou o volante, que não foi a primeira escolha de Léo Condé para o meio-campo rubro-negro, mas se firmou após as lesões de Diego Fumaça e Marco Antônio.

"Eu estou procurando me adaptar. Não é uma coisa fácil. Sempre joguei de primeiro volante, mais centralizado. Léo pede para eu sair mais, ficar no corredor. Faz parte do trabalho, cada treinador tem sua filosofia", explicou.

"Está sendo uma temporada boa para mim", completou. "Venho conseguindo jogar, tendo minutagem. Talvez no aspecto tático posso melhorar, no aspecto físico também. Tenho margem para melhorar fisicamente, tecnicamente. Tudo isso é um trabalho em conjunto. Estou muito feliz".

Apesar do bom momento na vida pessoal e profissional, Léo Gomes sabe que precisará seguir em crescimento dentro das quatro linhas já que a concorrência aumentou após a recuperação de Diego Fumaça. O companheiro inclusive o substituiu no segundo tempo do jogo contra o Botafogo-SP. Marco Antônio passa por fase de transição e ficará à disposição em breve.

"Sou bem tranquilo em relação a isso. O trabalho é no dia a dia. O professor Léo tem a ciência de quem somos. Vai pelo entendimento dele. Sigo trabalhando, estou jogando agora, mas, se não for, vou continuar trabalhando da mesma forma", afirmou o volante.

Léo Gomes e os demais jogadores do Vitória encerraram a preparação para o jogo contra o Ceará na manhã desta terça-feira (9), no gramado do Barradão. A atividade foi fechada à imprensa. A lista da delegação que viaja para Fortaleza esta tarde tem 22 atletas e não inclui o nome do centroavante Léo Gamalho, que ainda se recupera de uma tendinite na panturrilha direita.

Após o treino, os jogadores relacionados foram almoçar na concentração da Toca do Leão. A exceção foi o volante Léo Gomes, que recebeu autorização do clube para passar em casa para ver o filho Bernardo, que só saiu do hospital nesta terça-feira.

Para a partida contra o Ceará, o técnico Léo Condé deve repetir a escalação do time que venceu o Botafogo-SP na última rodada, com a manutenção de Welder com a camisa 9: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Welder e Zé Hugo.