Agora sexagenário, Brown está de volta ao Festival de Verão

Antigo frequentador dos palcos do Festival de Verão, Carlinhos Brown estará de volta à festa no dia 28 de janeiro, no Parque de Exposições, quando vai se apresentar junto com Duda Beat e Attooxxa. O músico baiano, que completou 60 anos de idade no mês passado, festeja o encontro e reconhece a sintonia que há entre seu som e o dos companheiros de palco: "A minha música e do Attooxxaa têm um diálogo em comum. Desde que inventei a Timbalada, criei levadas de onde veio o neopagode, e isso foi traduzido e mastigado por esses talentosos e geniais músicos. Plasticamente, somos muito ligados".

Sobre a pernambucana, que tornou-se conhecida nacionalmente a partir do sucesso Bixinho (2018), Brown não economiza elogios: "A querida Duda Beat também faz parte dessa nova geração pulsante e importante em várias vertentes. Eles são uma garantia de que a música brasileira está viva".

No repertório do dia 28, uma das novidades de Brown será Espero Yara, do álbum Pop Xirê, que ele lançará em breve para o Carnaval. Além disso, sucessos como Tantinho e A Namorada, do primeiro álbum do cantor e compositor, Alfagamabetizado, de 1996. Canções do Attooxxa e de Duda também vão agitar a noite do público.

Chico Buarque

O retorno ao palco do FV desperta ótimas recordações em Brown, que esteve na primeira edição da festa e, naquele 22 de fevereiro de 1999, recebeu Marisa Monte como convidada. Mais tarde, foi a vez de dividir a noite com Chico Buarque, que era seu sogro na época e cantou João e Maria junto com o genro: "Foi um encontro lindo. Ele pulou, dançou no palco ao meu lado, foi uma grande emoção", lembra Brown.

Outro momento marcante foi o encontro com Hebe Camargo, em 2001, quando a apresentadora de TV deu-lhe o clássico selinho e ofereceu flores ao artista: "Era um amor de pessoa e me disse que eu não merecia garrafas no Rock in Rio, e sim flores. Isso me marcou muito e foi lindo". Brown faz referência ao episódio em que parte do público do festival carioca, poucos dias antes, atirou garrafas de água contra ele, em sinal de protesto contra o show, que não agradava.

Também no dia 28, quem se apresenta no FV é Caetano Veloso, espécie de padrinho artístico de Brown quando ele ainda estava iniciando a carreira como compositor. O tropicalista havia gravado a canção Meia Lua Inteira, que fez muito sucesso na novela Tieta (1989) e deu projeção a Brown como autor. Na época, ele era percussionista de Caetano.

Duda Beat estará com Brown no FV (foto: divulgação)

Com seu entusiasmo característico, Brown garante que Caetano tem uma "importância gigante" na vida dele: "Ele me abriu portas. Por causa de Caetano, eu toquei com Djavan, Maria Bethânia, João Bosco, Gal.... Quando já fazia parte da banda de Caetano, ele gravou minha música Meia Lua Inteira, que me deu muita projeção. Rodamos o país com a turnê do álbum Estrangeiro. A influência de toda geração Tropicália segue sempre comigo".

60 anos

Para celebrar os 60 anos de idade, Brown tem muitos planos, incluindo, claro, o Carnaval do ano que vem, que, para ele, é "a época de maior celebração". A festa também vai servir para celebrar os 30 anos da Timbalada, uma das mais criativas invenções de Brown, que uniu o som dos atabaques e timbales e africanos ao pop brasileiro. "Vamos ter reencontros especiais com os integrantes da formação original da banda, com Ninha, Patricia Gomes , Amanda Santiago, Paula Sanffer e Xexéu", promete o músico.



E Brown jura que ainda terá tempo para lançar o terceiro álbum de uma trilogia para marcar sua entrada na era sexagenária. Em novembro, ele lançou Carlinhos Brown é Mar Revolto - disponível na Apple Music - e em janeiro, chega Pop Xiré. A conclusão será com um trabalho só de músicas instrumentais. "O importante é o construir, o fazer, o caminho, o respeito a tudo e a todos os presentes destes caminhos. Busco sempre dar o melhor de mim em cada partícula criativa empreendida. Tenho 60 anos de vida construída e continuo me vendo como um eterno aprendiz, dessa forma me relaciono com o tempo", filosofa Brown, bem ao seu estilo.



SERVIÇO

Festival de Verão Salvador 2023

Quando: 28 e 29 de janeiro de 2023

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Vendas: Na plataforma Sympla ou nas Lojas South dos shoppings Salvador, Paralela, Lapa e Bahia

Ingressos: R$ 160 | R$ 80 (terceiro lote). Clube CORREIO: R$ 72 (55% de desconto)

Sábado - 28/01

Ivete Sangalo convida Luedji Luna

Gilberto Gil convida Caetano Veloso

Criolo convida Ney Matogrosso

Orochi convida Djonga

Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àttooxxá

Ferrugem convida Xande de Pilares

Margareth Menezes convida Majur e Larissa Luz

Filipe Ret convida Caio Luccas

Domingo - 29/01

Xamã convida Gilsons

Jão convida Pitty

Ludmilla convida Glória Groove

Saulo convida Marina Sena

Luisa Sonza convida Alcione

Baiana System convida Olodum

Léo Santana

Bell Marques