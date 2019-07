Agosto das Artes expõe obras de 30 baianos no Palacete das Artes

O Palacete das Artes recebe, no próximo mês, a terceira edição da mostra Agosto das Artes. A exposição reunirá trabalhos de mais de 30 artistas baianos, como Bel Borba, Ana Castro, Juraci Dórea, Chico Mazzoni, Bel Saffe, Claudio Colavolpe e Giacomo Mancini. O evento é promovido pela Doc-Expõe, de Angela e João Paulo Petitinga. Com entrada gratuita, a exposição ficará aberta ao público até o dia 15 de setembro.

“A arte na sociedade pode revelar muito sobre o momento atual, sobre o próprio momento presente, sobre o próprio artista e sua relação com o mundo ao seu redor bem como sobre as pessoas que entram em contato com a obra. E, essa visão, em contato com outros que se conectam com a obra, gera uma rede a qual transpõe barreiras linguistas, pois a arte tem a capacidade de comunicar sem palavras. Diferentes grupos e povos podem transmitir uma série de conteúdos informativos, através dela, criando uma conexão profunda e presente, que muitas vezes não é possível explicar por meio apenas de palavras”, nos disse Angela Petitinga.