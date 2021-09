Agressão! Árbitro leva soco na cara e acaba jogo na Itália; vídeo

Um jogo de futebol na Itália foi interrompido após o árbitro ser vítima de cenas lamentáveis. A partida era disputada por Carpignano e Oleggio Castello, válida pela Primeira Categoria, na cidade de Piemonte, e foi encerrada antes dos 90 minutos regulamentares, depois que o juíz recebeu um soco.

O episódio aconteceu quando o Castello vencia por 2x0. Giovanni Alosi, auxiliar-técnico do Carpignano, acertou em cheio o rosto do árbitro, após ser expulso de jogo. Veja o momento:

Nas redes sociais, Alosi pediu desculpas e se demitiu do cargo. Ainda assim, será julgado pela Federação Italiana de Futebol.

“Foi um gesto feio e do qual eu pessoalmente me envergonho. Eu vi as imagens, mas não me reconheço. Só posso primeiro pedir desculpas ao árbitro, com quem tive a oportunidade de falar ao final do jogo e aos nossos rivais, por ter arruinado um jogo de futebol em que não deveria haver gestos violentos como o meu”, disse.