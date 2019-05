Agricultores familiares ganham mais tempo para renovar selo

Os agricultores familiares ganharam mais tempo, cerca de 180 dias, para se recadastrar no Ministério da Agricultura e renovar o Selo Nacional de Agricultura Familiar (Senaf). O prazo, que acabaria agora em maio, foi prorrogado até o dia 9 de novembro. A Bahia é o estado que possui o maior número de estabelecimentos da agricultura familiar do país, são quase 700 mil propriedades de pequeno porte. De acordo com o último levantamento da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais (SEI), os agricultores familiares do estado são responsáveis por 36,4% do valor adicionado gerado pela agropecuária na Bahia.

De acordo com a portaria do Ministério da Agricultura (Mapa), as renovações do Selo devem ser feitas através da plataforma Vitrine Digital da Agricultura Familiar, dentro do site do próprio ministério. Os produtores rurais que possuem o selo antigo, conhecido como Selo de Identificação e Participação da Agricultura Familiar (Sipaf), também devem fazer a migração para o Senaf. Com o Selo, os pequenos e médios agricultores garantem benefícios no momento da comercialização dos produtos. Por serem produzidos de forma tradicional, e geralmente em pequena escala, eles possuem valor diferenciado no mercado. O selo também permite que o consumidor rastreie o caminho percorrido pela mercadoria até chegar na prateleira, através de um código QR.

Com validade de dois anos, o Selo pode ser adquirido por todas as pessoas físicas que possuem a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), as cooperativas ou associações de pequenos e médios produtores, além das empresas que utilizam produtos da agricultura familiar como matéria prima. Atualmente existem seis modalidades do selo, entre eles o Senaf Mulher e o Senaf Sociobiodiversidade.

Cooperativas baianas participarão da Naturaltech em São Paulo

Detentoras do Selo de Agricultura Familiar, 14 cooperativas baianas vão participar da Naturaltech 2019, maior feira de produtos sustentáveis da América Latina. O evento será realizado em São Paulo, de 5 a 8 de junho.

Entre as cooperativas que mostrarão seus produtos na feira estão a Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló e região (Coopag), com sede em Várzea Nova, a Cooperativa Agropecuária dos Agricultores e Apicultores do Médio São Francisco (Coopamesf), e a Cooperativa de Cafés Especiais e Agropecuária de Piatã (Coopiatã).

A comitiva será acompanhada por técnicos da Companhia de Desenvolvimento Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). Na bagagem, elas vão levar produtos que revelam todo o potencial de geração de renda que pode sair das lavouras baianas.





Azeite de licuri prensado à frio é um dos produtos fabricados pela Coopes, na Chapada Diamantina. (foto:divulgação)

Entre os produtos que serão mostrados na feira está o Azeite de Licuri prensado a frio, fabricado pela Cooperativa de Produção da Região do Piemonte da Diamantina (Coopes); e a geléia de Umbu, produzida pela Cooperativa de Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc).