AGU pede prisão em flagrante de ex-secretário de Segurança do DF

A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Torres, que é bolsonarista, foi exonerado pelo governado do DF, Ibaneis Rocha, pouco após a invasão do Congresso. Há acusações de que Torres - que está nos EUA - foi conivente com os manifestatntes antidemocráticos, que acampavam em Brasília e faziam frequentes ataques à democracia.

Um dos líderes do PT entrou com pedido de apreensão dos ônibus que transportaram os invasores e vândalos.

A AGU pediu a prisão de todos os criminosos flagrados.