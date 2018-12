AGU remarca prova de concurso para 27 de janeiro

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou ontem que as provas do concurso para carreiras de apoio serão reaplicadas no dia 27 de janeiro. Candidatos aos cargos de administrador, arquivista, contador e técnico em assuntos educacionais realizarão nova prova no período matutino. Para o cargo de técnico em comunicação social, o exame será no período vespertino. As provas para os cargos de analista técnico-administrativo e bibliotecário não precisarão ser reaplicadas. Ainda nesta semana, será publicado edital com as informações aos candidatos. O concurso da Advocacia-Geral da União (AGU) oferece um total de 100 vagas. A remuneração inicial é de R$ 6,2 mil.

Malote atrasou

O motivo da remarcação do concurso da AGU foi o atraso dos malotes que continham as provas, no período da manhã, que não chegaram a tempo em quatro capitais: Cuiabá, Rio de Janeiro, Florianópolis e São Luís. Mais de 23 mil candidatos tiveram suas provas anuladas.