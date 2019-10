Agüero se envolve em acidente com carro avaliado em R$ 428 mil

O atacante Sergio Agüero se envolveu em um acidente de carro nesta quarta-feira (16), quando estava a caminho de um treino no CT do Manchester City. Após a batida, o argentino postou uma foto do estado do seu veículo, um Range Rover avaliado em 80 mil libras (cerca de R$ 428,38 mil), e brincou: "uma linda manhã". Na imagem, dá para ver a roda da frente danificada.

Aguero em seu Instagram.



" Que ótima manhã " pic.twitter.com/kgMzvAxXbJ — M.C.F.C. | Notícias (@MC_FC_1894) 16 de outubro de 2019 Aguero se envolveu em um pequeno acidente de carro a caminho do treino nessa manhã. Mas tá tudo bem, não se feriu e ainda treinou pic.twitter.com/kLq53ztVlS — Man City Stuff (@ManCityStuffBR) 16 de outubro de 2019

O jogador passa bem - inclusive, seguiu para o treinamento após o susto. Ele se prepara para a partida do seu time contra o Crystal Palace, neste sábado (19), fora de casa, pelo Campeonato Inglês.

Aos 31 anos, Agüero não esteve na lista de convocados para os últimos amistosos da Argentina, contra a Alemanha e o Equador, por lesão.