Aila Menezes faz show gratuito no Pelourinho nesta sexta-feira (17)

A sexta-feira será de muita música, dança, performances e diversidade artística no Pelourinho. É que a cantora e compositora baiana Aila Menezes, 31 anos, apresenta a primeira edição do Baile de Todas as Cores, a partir das 19h, no Largo Pedro Archanjo (Pelourinho).

Tendo como gancho o Dia Internacional contra a Homofobia, celebrado mundialmente no dia 17 de maio desde a década de 1990, o evento gratuito contará com uma programação vasta, com desfile, exposições de produtos e participações do cantor Magary Lord e da drag queen Nininha Problemática.

Nininha Problemática participa do Baile de Todas as Cores

(Foto: Divulgação)

"Vai ter desfile de moda plus size, apresentação de drags, distribuição de brindes para cacheadas e crespas, apresentações de dança e tratro. É um evento para todos os âmbitos. Meu intuito é esse: trazer todas as nossas realidades em, um só lugar", conta Aila, que comemora 31 anos na ocasião.

Apesar de comemorar a diversidade, o show tem como principal viés a conscientização, ressalta a cantora:

"A gente precisa falar disso e quanto mais gente souber e ter acesso a esses conhecimentos, melhor. Por isso é gratuito: para que todas as pessoas possam ter acesso a esse entretenimento, a esse lazer".

(Foto: Divulgação)

No repertório, Aila cantará também músicas de sua autoria - como Alma Feminina, Dona da Felicidade e Fat Gata - além de canções que traduzem a sua militância sobre o tema, mostrando que cada um pode fazer sua parte e contribuir para o fortalecimento do movimento LGBTQI+. "Quero conscientizar a importância da aceitação da diversidade, da utilização de camisinha, de dizer não a homofobia e de respeitar o próximo, independente do que ele seja ou do que ele goste. Estou a todo vapor”, afirma Aila.

Serviço

O quê: Baile de Todas as Cores com Aila Menezes

Quando: Sexta-feira (17 de maio), a partir das 19h

Onde: Largo Pedro Archanjo (Pelourinho)

Quanto: Entrada gratuita