"Ainda estou devendo parcela", disse mototaxista antes do assalto

O mototaxista que conseguiu se esquivar de um tiro durante um assalto, na Caixa D'água, em Salvador, revelou que o suspeito fingiu ser cliente e ainda fez uma corrida antes de cometer o crime.

Após o assalto, a vítima ainda procurou viaturas da polícia pela redondeza, mas não conseguiu achar. O caso aconteceu na tarde da última segunda-feira (25) e, em conversa ao G1, o mototaxista revelou que a corrida estava com destino para o Largo do Tamarineiro.

“Ele chegou aqui no ponto e pediu uma corrida, pediu para eu deixar ele no Largo do Tamarineiro. Quando eu cheguei, ele falou bem assim: ‘desce aqui a pista e você para na entrada da ladeira’. Quando eu parei na entrada da ladeira, ele disse: ‘perdeu, se saia’", disse.

O trabalhador entrou em luta corporal com o suspeito e o enfrentou durante a briga, se negando a entregar a moto. "Eu falei: ‘rapaz, como eu vou te dar minha moto?’, Aí ele: ‘nada, perdeu. Se saia, me dá o celular e suba correndo’. Eu falei: ‘não, não vou te dar minha moto, que eu ainda estou devendo parcela’. Aí ele deu um disparo", contou.

Os dois brigaram bastante, outros disparos ocorreram e, a partir de um murro, o suspeito correu e subiu a ladeira. "Ainda rodei lá em cima, mas não achei nada, nenhuma viatura para falar que o cara tentou me roubar. Ele saiu correndo na principal e ninguém falou nada. Não apareceu ninguém. Eu achei que Deus me deu uma segunda chance", desabafou.

Até o fechamento da matéria, nesta quarta-feira (27), o suspeito não foi preso, nem identificado.