Ainda internada, Anitta diz se sentir melhor: "estarei bem em poucos dias"

Ainda internada, a cantora Anitta fez postagens, nesta quinta-feira (17), para falar sobre seu estado de saúde. Anitta se recupera de infecção intestinal. Ele procurou tranquilizar os fãs e disse que já se sente melhor.



“Olá, galerix. Peguei um pouco no cel hoje. Ainda não tive alta, é minha quarta noite dormindo no hospital mas já me sinto melhor do que quando entrei. Obrigada pelas energias positivas. Um beijo”, escreveu a cantora nas suas redes sociais.



Anitta ainda pediu que seus fãs não repassem fake news, que informam que a cantora tem covid-19. Ela afirmou que seu irmão publicou seus testes e que eles seguem negativos.“Por favor não repassem fake news por aí. Meu irmão já postou meu teste de covid nos stories ontem pra isso e segue dando negativo. Não se trata de corona. Estarei bem em poucos dias se Deus quiser”.A cantora está internada em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela foi internada na terça-feira (16). Não há previsão de quando ela receberá alta. De acordo com a assessoria da cantora, ela apresentou um quadro de infecção alimentar. Ela se sentiu mal em casa e está sob cuidados médicos."Desde ontem (16/02), @anitta está internada em um hospital do Rio de Janeiro, após se sentir mal em casa. A cantora passou por diversos exames que apontaram o diagnóstico de infecção alimentar. Anitta está sob cuidados médicos e recebendo medicação e hidratação. A cantora, ainda sem previsão de alta, passará mais esta noite internada", disse o comunicado da assessoria de imprensa da cantora divulgado na quarta-feira (17).