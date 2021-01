Ainda na UTI, Eva Wilma tem melhora, mas está com líquido no pulmão

A atriz Eva Wilma, de 87 anos, teve uma melhora no quadro clínico. Contudo, ela ainda segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por conta do surgimento de um edema pulmonar (líquido no pulmão). A artista passou por novo teste de covid-19, que deu negativo.

"Ela está melhorando a cada dia. Fez mais um teste de covid-19 e ele deu negativo novamente. Agora aguardamos uma estabilização. Logo, logo ela deve voltar para casa. Os médicos não nos deram uma previsão certa, mas também não há pressa. Queremos que ela se recupere direitinho. Ela precisa de monitoramento por conta de um líquido no pulmão. Imaginamos que ela deve ir para o quarto amanhã", explicou o filho da atriz, Johnny Herbert, à coluna de Patricia Kogut, de O Globo.

Eva está internada na unidade desde domingo, por conta de uma pneumonia. O último boletim médico diz que ela não tinha febre e estava hemodinamicamente estável.

Em 2016, a artista já tinha sido internada por diagnóstico de embolia pulmonar, ficando internada por três semanas.