Ainda não comprou presente? Veja dicas de até R$ 100 para o Dia dos Namorados

Já pensou no que vai dar de presente no Dia dos Namorados? Apesar de muita gente ser contra os rótulos é difícil encontrar alguém que não goste de receber um mimo nessa época do ano. Embora o movimento nas lojas dos shoppings só esteja aquecendo, faltando três dias para a data, na Avenida Sete de Setembro já está difícil de transitar. Para facilitar a vida dos indecisos – e dos sem tempo para bater uma perna à caça do agrado ideal, listamos algumas opções no varejo que podem ajudar na escolha certa para derreter o coração ‘daquela pessoa’.

Antes de tudo, é preciso preparar o bolso. Uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-BA) revelou que, em média, os presentes estão 16,88% mais caros, na comparação com o ano passado. Mas, se garimpar direitinho, é possível encontrar boas opções custando até R$ 100. “Uma dica é chegar no ouvido dela e dizer: ‘vida, trouxe um kit de maquiagem para você’. Ela vai pirar”. A sugestão é da estudante Isabela Ribeiro, 19, que é o amor do Natan Silva, 22.

“É difícil encontrar uma mulher que não goste de maquiagem. Algumas usam mais, outras menos, mas todo mundo usa nem que seja um batonzinho. Se o namorado conhece bem a pessoa ele vai saber o que ela usa, mas também pode pedir dica para alguém que conhece a moça”, orienta Isabela.

As vendedoras da loja Boca Roxa, no Center Lapa, contaram que os kits podem ser montados na hora da compra, ao gosto e ao bolço de cada cliente.

Já Natan, vulgo Bê ou Inho, disse que o segredo é escolher alguma coisa prática e funcional. “Eu quero uma sandália ou uma bermuda. Quando a gente compra alguma coisa que a pessoa vai usar, ela lembra da gente com mais frequência, porque toda vez que ela ver aquilo ou alguém comentar que é bonito, ela vai lembrar quem deu”, dá a dica.

Na Avenida Sete de Setembro é possível encontrar bermuda em moletom de R$ 69,99 na Grippon, e lojas de calçados com produtos a partir de R$ 29,99.

Segundo a pesquisa da Fecomércio-BA, os itens de vestuário são os que apresentam os maiores aumentos em um ano. A calça comprida feminina registrou alta de 45,31%, seguida da camiseta masculina (33,97%) e da blusa (31,94%).

A professora Andreia Carvalho, 28, namora com o administrador Thiago Conceição, 33, há cinco anos e contou que eles são um casal clichê, ou, como ela prefere, ‘um casal raiz’. “Eu gosto de chocolate, com caixinha de coração e ursinho. Me julguem, mas eu gosto. Dia de tratar a namorada bem é todos os dias, mas essa data tem um simbolismo especial porque deve ser também um dia de reflexão, um momento para ser aproveitado a dois e para pensar no que a união representa”, opina, em tom romântico.

Um cartaz na vitrine da loja Cacau Show do Shopping Piedade avisa que tem presentes a partir de R$ 10,90: uma placa de chocolate com a frase ‘Eu te amo’. Há também caixas quadradas, retangulares, em formato de coração e até cestas recheadas com as guloseimas. Os preços começam em R$ 19,90. Na unidade do Shopping Itaigara tem caixa de chocolate Love 112g por R$ 42,90. Já o ursinho pode ser encontrado nas Lojas Americanas do Piedade e do Center Lapa a partir de R$ 19,99.

Melinda Melinda, no Shopping Bela Vista, R$ 79 (Foto: Divulgação)

O radialista Carlos Emanoel, 30, está namorando há cinco anos. Questionado sobre o que representa a data, ele brincou: “Dia de dor de cabeça e de gastos. Na verdade, meu amor já deveria bastar”, riu e completou, “representa um dia especial, para lembrar da pessoa amada e de que mesmo casados seremos eternos namorados, e que cada ano é um aprendizado constante para o casal. Esse ano, estou pensando em comprar roupa ou perfume”, disse, mas não quis contar mais detalhes.

O Boticário está com promoções. No Shopping da Bahia, um stand na porta da loja apresenta kits de R$ 29,90.

Já o estudante Matheus Lima, 25, vai presentear o namorado com um jantar. “É um restaurante que ele adora. Fiz a reserva, mas não vou contar para não estragar a surpresa. Comprei também uma sandália que ele estava querendo”, disse.

Carlos Emanoel disse que demonstrar amor é fundamental (Foto: Acervo Pessoal)

Opções variadas

Outra dica são as bolsas e mochilas, práticas, funcionais e acessório fashion. No Relógio de São Pedro é possível encontrar modelos de R$ 30. Com esse valor dá para comprar também bijuterias nas inúmeras lojas da Avenida Sete de Setembro.

Quem tem paquera que curte a vida fitness pode investir na roupa nova de ginástica como presente. Na C&A, é possível encontrar calça legging de R$ 19,99 e o top de R$ 25,99; ou bermudas e camisas em preços similares. No Shopping Bela Vista, a Melinda Melinda tem colares de R$ 79.

A livraria Leitura, no Shopping da Bahia, tem opções variadas de preço e a possibilidade de montar kits com canecas, corações e livros.

Quem busca um presente mais picante, as lingeries são uma boa pedida. Nos shoppings e na Grippon da Avenida Sete de Setembro, modelos sensuais podem ser encontrados a partir de R$ 49,99. Biquínis e sungas também são opções para quem pretende gastar até R$ 100.

Na Home Center Ferreira Costa há presentes de R$ 19,90 a R$ 129. São opções como quadros temáticos por R$ 19,90, canecas e porta-retratos a partir de R$ 26,90, além de almofadas de R$ 66,90.

Para a garçonete Larissa Souza, 37, a pressão é maior. “Minha namorada e eu estamos completando seis anos de namoro em junho, então precisa ser alguma coisa especial”, disse, enquanto olhava as vitrines.

No Shopping Paralela algumas lojas estão com promoções. Na Chilli Beans, na compra de dois óculos de sol, o cliente ganha Light Box e jogo exclusivo. Na Riachuelo, na compra de um kit de relógio, feminino ou masculino, o cliente ganha um brinde.

A pesquisa da Fecomércio-BA apontou reajuste de 23,12% no preço de acessórios e calçados esse ano, maquiagem (19,42%), produtos para pele (15,54%), bijuterias (12,08%) e perfumes (7,46%) aparecem em seguida.

Outra alternativa é comprar pela internet, mas também é preciso ter alguns cuidados com as possíveis ciladas do e-commerce. O engenheiro da computação, cofundador e CEO da Legiti, plataforma antifraude transacional, Pedro Sanzovo, deu orientações para evitar ser uma vítima (veja ao lado).

As principais dicas são comprar em lojas de confiança, não clicar em links suspeitos e desconfiar de descontos milagrosos. É preciso também ficar atento com imposição de falsas urgências, acompanhar o processo de pagamento com atenção e checar o registro de dados.

“Desconfie de promoções que exigem uma compra rápida, com mensagens dizendo que é a última peça do estoque ou 'restam apenas duas unidades'. Muitas vezes, o golpista faz isso para pressionar o consumidor a tomar uma decisão sem analisar os riscos da transação”, explica Sanzovo.

Os casais ouvidos na reportagem frisaram que ganhar presente é muito bom, mas que ser lembrado com um beijo, telefonema carinhoso ou abraço é a forma mais segura de demonstrar afeto e de ter certeza que é amor e não 'golpe'.

Promoções

Shoppings, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais montaram programações e promoções especiais para o Dia dos Namorados. Nesta quinta-feira (9), os cantores Alex Góes e Eva Cavalcante farão um show para os casais no Shopping Paseo, a partir das 18h. Haverá até espumante. No sábado (11), o cantor Alessandro Paiva faz apresentação no Shopping Itaigara, a partir das 12h30. Ele promete repertório eclético.

Já no domingo, o cantor Adelmo Casé comandará o jantar dos namorados no Mahi Mahi, na Vitória. A casa preparou um menu exclusivo de buffet livre, que inclui entradas e opções variadas de massas como prato principal, além de sobremesas. O evento começa às 17h e o show será às 19h. A mesa para duas pessoas custa R$ 300.

No Salvador Shopping quem comprar a partir de R$ 200 pelo site até 12 de junho vai levar para casa um kit Floratta in Blue, composto por perfume de 30ml, hidratante corporal de 200ml e caixa de presente. No primeiro pedido ou nas compras acima de R$ 200, o frete é grátis e as entregas são feitas em até 2 horas. No domingo, às 16h30, o cantor Arthur Ramos, o DJ Telefunksoul e o violinista Felipe Evan fazem apresentação no shopping. Casais serão presenteados com um kit com duas taças de cristal exclusivas e uma garrafa de vinho de 375ml. A promoção é válida até durar o estoque.

O Shopping da Bahia apostou na distribuição do Pack Pocket Express em pontos estratégicos do estabelecimento, com cupons para adquirir serviços e produtos disponíveis ao longo do mês. Já o Bela Vista terá programação musical às 18h na Praça Central (dentro do Arraiá do Bela) com show de Madina, e às 19h, apresentação na Praça de Alimentação (Boteco do Bela) com Rick Oliveira.

O Shopping Barra resolveu apostar em uma viagem de lua de mel para atrair os clientes. A cada R$ 400 em compras os consumidores recebem um cupom para concorrer a uma viagem para Mucugê, na Chapada Diamantina. O cadastro das notas fiscais será 100% online no site www.namoradosshoppingbarra.com.br, e compras aos domingos valem o dobro. Três casais serão contemplados com três diárias, e com direito a roteiro turístico. A promoção é válida até 14 de junho, e o sorteio acontecerá no dia seguinte.

No Salvador Norte, os clientes que realizarem R$ 350 em compras até 12 de junho podem escolher, gratuitamente, um dos kits de perfume O Boticário: Kit Glamour Secrets Black (feminino) ou Kit Egeo Blue (masculino) para presentear quem ama. Serão aceitas notas fiscais com valor mínimo de R$ 10 e compras feitas na plataforma Salvador Norte Online valem o dobro. No domingo, os cantores Dan Valente e Hérico Oliver realizam um show a partir das 19h, no piso L3.

Casais mais aventureiros podem aproveitar o domingo para participar de uma remada. O passeio pela Baía de Todos os Santos será realizado pelo Clube de Remo Kaiaulu Va’a, com saída da Praia da Preguiça, na Av. Contorno. Os valores alternam entre R$ 50 e R$ 110, de acordo com o horário escolhido, que pode ser pela manhã ou no pôr-do-sol. As vagas são limitadas e podem ser reservadas através do WhatsApp (71) 98419-6372.

Fiscalização

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA) informou que montou uma operação, batizada de Afrodite, em referência à deusa grega do amor, para fiscalizar as lojas no período de vendas do Dia dos Namorados. Os vendedores, porém, afirma que o movimento com foco na data ainda está abaixo do normal para a época. Nos estabelecimentos, o romantismo da data disputa espaço com a decoração junina e a trilha sonora de forró.

Os fiscais do Procon-BA observam a ocorrência de vendas casadas e se as informações obrigatórias estão sendo divulgadas, como a disponibilização dos preços, prazos de validade, tradução dos produtos importados e disponibilização de Código de Defesa do Consumidor no estabelecimento. Os alvos principais são as lojas de lingerie, sex shops e motéis de Salvador. As denúncias podem ser feitas através do aplicativo Procon-BA Mobile ou no e-mail: denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br.

Nesta semana, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) também deu início à fiscalização. No primeiro dia, 20 estabelecimentos foram vistoriados e dois, notificados por ausência de preço e do Código de Defesa do Consumidor. Em caso de autuação, as multas chegam de R$ 900 a R$ 9 milhões.

Denúncias podem ser feitas pelos aplicativos Codecon Mobile e Fala Salvador, nos sites dos órgãos e no Fala Salvador, no número 156. As duas operações de fiscalização seguem até o dia 10 de junho.

Dicas práticas para escapar dos golpes on-line:

1. Compre em lojas de confiança - O primeiro passo para uma compra segura é saber quem está do outro lado. Antes de comprar, é fundamental que o cliente pesquise sobre a loja. Assim como acontece com a compra presencial, pode haver fraude nas vendas on-line;

2. Não clique em links suspeitos - Mensagens nas redes sociais, por SMS ou até e-mails aleatórios são forte indicativo de golpe, especialmente se o consumidor jamais procurou os serviços daquele comércio;

3. Desconfie de descontos milagrosos – Muitas empresas oferecem descontos e benefícios extras nas compras, mas nunca ao ponto de ser uma situação fora do comum. O consumidor precisa ficara atento para evitar golpes disfarçados de ofertas milagrosas;

4. Fique atento com urgências - Os fraudadores têm diferentes formas de atrair as vítimas para falsos descontos e, uma delas, é trazer um senso de urgência com frases do tipo “são as últimas peças”, fazendo o cliente tomar uma decisão sem analisar os riscos;

5. Acompanhe o pagamento com atenção - O pagamento é uma das etapas que mais requer a atenção. Desde as opções que a empresa oferece para se realizar a transação até a finalização. Todo o processo precisa ser acompanhado de perto, a fim de identificar qualquer ação suspeita;

6. Cheque o registro de dados - O contato do cliente com a empresa pelo e-commerce depende da sua identificação. Por essa razão, o registro de dados não pode ser desprezado ou feito com pressa. Garantir que não há nada errado pode evitar golpes.

*Fonte Legiti, plataforma especializada contra fraudes transacionais.