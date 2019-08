Ainda não desistiu: Barcelona prepara nova oferta por Neymar

O Barcelona segue firme e forte na ideia de repatriar Neymar. E nem mesmo o empréstimo de Philippe Coutinho para o Bayern de Munique fez o time desistir da ideia de contratar o astro brasileiro. O plano inicial, que envolvia a ida do novo camisa 10 do clube alemão para o PSG, está descartado, segundo a rádio "RAC1", mas os catalães ainda têm outras cartas na manga.

O objetivo do Barça é envolver outro jogador que interesse ao time francês ainda nessa janela - como Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic e Nelson Semedo. Porém, nenhum deles quer fazer essa troca de equipes. O atual clube de Neymar, por sua vez, também está negociando o jogador com o Real Madrid.

Enquanto o destino do jogador permanece um mistério, o Campeonato Espanhol já teve sua primeira rodada no último fim de semana. O Barça teve uma estreia ruim: perdeu, na sexta-feira (16), para o Athletic Bilbao, fora de casa, por 1x0. Já o Real venceu, como visitante, o Celta por 3x1. Pela segunda rodada do Francês, o PSG perdeu do Rennes, por 2x1.