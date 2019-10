Ainda sem Messi, Argentina faz 6 a 1 no Equador em amistoso

A Argentina não precisou de Messi para massacrar o Equador neste domingo (13) e encerrar a data Fifa de outubro em alta. Depois de empatar com a Alemanha em 2 a 2 na última quarta-feira (9), os argentinos golearam os equatorianos por 6 a 1 em amistoso realizado em Elche, na Espanha.

A Argentina foi alterada pelo técnico Lionel Scaloni e iniciou a partida com apenas cinco jogadores que participaram do empate diante dos alemães. Kannemann, zagueiro do Grêmio, foi uma das seis caras novas. Alario, que brilhou no empate com a Alemanha ao marcar dois gols, foi titular e voltou a se destacar.

Foi dele o primeiro gol do jogo. O atacante abriu o placar de cabeça aos 20 minutos após escanteio batido por Acuña. O lateral Jhon Espinoza marcou contra, aos 27, e Paredes converteu pênalti, aos 32, ampliando para 3 a 0.

Na etapa final, o Equador diminuiu com Angel Mena aos quatro minutos. A reação equatoriana, porém, parou por aí. Pezzella anotou o quarto, de cabeça, aos 21, completando cobrança de falta de Dybala. No final, o jovem Nico Domínguez, do Vélez Sarsfield, marcou o quinto e Lucas Ocampos, atacante do Sevilla, fez o sexto para selar o massacre.

Lionel Scaloni não pôde convocar Messi porque ele foi suspenso pela Conmebol e está impedido de disputar jogos internacionais pela seleção por três meses. A entidade sul-americana puniu o craque do Barcelona em virtude das declarações polêmicas sobre corrupção na última Copa América, disputada no Brasil.

Messi deve voltar a jogar no próximo amistoso da Argentina contra a seleção brasileira. O duelo está marcado para o dia 15 de novembro, data em que a suspensão não tem mais validade. O jogo será em Riad, na Arábia Saudita. Três dias depois, os argentinos voltam a campo para duelar com o Paraguai, em Dacca, Bangladesh.