Ainda tem dúvidas sobre o Cadastro Positivo?

Edísio, ainda tenho muitas dúvidas sobre o Cadastro Positivo. Ele realmente já está valendo? Ainda não vi muita diferença. Luciana Pereira

Olá Luciana. O Cadastro Positivo já está funcionando sim, as empresas que possuem cadastro junto ao Serasa, pode contratar o serviço e ter acesso ao score dos clientes e com isso avaliar a concessão ou não, de crédito. O cadastro positivo funciona como um banco de dados para reconhecer os consumidores que são bons pagadores, quanto mais próximo de 1.000 pontos, melhor é o score. Vários fatores são considerados nesse indicador, tanto o fato de ter pendências financeiras e estar com o nome nos serviços de proteção ao crédito, como também o comportamento cotidiano de pagamento de contas, se são pagas no vencimento ou com atraso, dentre outros fatores. O fato é que, não adianta tentar se esconder, é preciso analisar cuidadosamente as decisões de consumo para ter um score qualitativo. Essa ação está em fase inicial, aguardando a liberação das informações pelo Banco Central, por isso ainda não está vendo tanta diferença, mas já está funcionado e muitas instituições financeiras estão utilizando dessa ferramenta para analisar o crédito de seus potenciais clientes, isso por um lado é bom, porque dá ao bom pagador a condição de pagar taxas menores quando precisar de crédito, mas por outro lado, expõe mais ainda as informações dos consumidores. Vamos aguardar e acompanhar para nos certificarmos se os bons pagadores terão taxas mais competitivas.





O momento é bom para trocar de carro, Edísio? Anônimo

Olá Anônimo. O melhor momento para fazer novos investimentos, adquirir novos bens, é muito relativo, varia de pessoa para pessoa, porque vai depender da disponibilidade financeira, da capacidade de pagamento de parcelas mensais, do score financeiro para adquirir novos créditos, enfim, são muitas variáveis que precisam ser consideradas. Além disso, existem os aspectos de mercado que devem ser avaliados, como as taxas de juros cobradas no financiamento de veículos, os preços de mercado, dentre outros, que acredito ser a sua dúvida. Com o cadastro positivo as taxas de juros cobradas para financiamento de veículo podem variar dependendo da pessoa que irá financiar e da instituição financeira, mas em regra geral, as taxas têm diminuído um pouco por causa da SELIC que está em queda, mas o principal fator a ser considerado na decisão é sua capacidade de pagamento. Analise seu orçamento pessoal e verifique quanto consegue encaixar de prestação mensal, e busque um veículo cujas mensalidades do financiamento não estejam distantes da sua capacidade, isso garantirá um melhor equilíbrio financeiro evitando que que tenha problemas com o pagamento durante o período do financiamento.





Qual o valor ideal de uma reserva para imprevistos? Marcos Silva

Olá Marcos. Entendo que esse colchão de segurança é de fundamental importância para garantir o equilíbrio financeiro em momentos difíceis. O valor ideal é muito relativo, mas posso orientar como metodologia para o cálculo, que considere as despesas essenciais do seu orçamento, aquelas que você não tem como deixar de honrar mensalmente, como por exemplo: as contas de consumo; alimentação; despesas com educação dos filhos; aluguel; e outras. Tendo esses valores bem definidos, acrescente uma margem de segurança de 10% ao valor total, e terá o total mensal que precisará ter disponível para honrar seus gastos essenciais. Agora é só definir por quantos meses terá essa reserva e fazer a multiplicação. Para profissionais inseridos no mercado formal, empregados no regime CLT, eu recomento seis meses de prazo, para quem tem emprego estável, o prazo pode ser menor, e para empresários ou autônomos, o período de seis meses também é adequado. Mas é claro, esses parâmetros devem ser ajustados dependendo do seu perfil e da sua família.





