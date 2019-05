Ajax e Tottenham se enfrentam por vaga na final da Champions

A virada espetacular do Liverpool nesta terça-feira (7) pode animar o Tottenham, outro inglês na semifinal que, assim como o conterrâneo, precisa correr atrás do prejuízo depois de perder o primeiro jogo, em casa, pelo placar de 1x0 para o Ajax.

Por outro lado, também deve acender o farol amarelo no time holandês, que não quer dar vexame perante à sua torcida e só precisa empatar no jogo que rola a partir das 16h desta quarta-feira (8), na Johann Cruyff Arena.

Apesar da vantagem, o Ajax pode ter uma baixa importante. O atacante brasileiro David Neres reclamou de dor muscular e pode desfalcar a equipe. "Apenas David Neres tem queixas. Nós estamos esperando, mas ele provavelmente vai ter condições. Treinou a semana toda, mas vamos ainda avaliar se pode jogar os 90 minutos ao mais alto nível", disse o treinador Erik Ten Hag, na coletiva antes do último treino da equipe holandesa.

Se conseguir se classificar para a final, o Ajax vai quebrar um jejum de 23 anos. Dona de quatro títulos da Liga dos Campeões, a equipe holandesa não disputa o troféu da principal competição da Europa desde a temporada 1995/1996, quando foi derrotada pela Juventus.

Para tentar fazer história na Holanda, o Tottenham vai contar com reforço importante. O atacante Son, que ficou fora do jogo de ida por conta de uma expulsão, está à disposição do técnico Pochettino. Já Harry Kane, principal astro do time, está machucado e não atua mais na atual temporada.